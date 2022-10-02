Hamilton: "Diğerlerinden daha iyi bir strateji belirleyebiliriz"

Haberi dinle

Lewis Hamilton, Singapur'daki değişken şartlarda güçlü bir performans sergiledi pole pozisyonu için çekişti.

Bu yılki en iyi sonucunu alan Hamilton, sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bunun kendisinin bu yılki en iyi sıralama sonucu olduğunun söylenmesi üzerine Hamilton, "Bu en yüksek sonucum mu? Fark etmemiştim! İnanılmaz derecede yakın bir seanstı. Genel olarak heyecan vericiydi. Araç bugün çok daha iyiydi. Hem fabrikada hem de burada gece boyunca çok çaba harcadık gerçekten temiz bir sıralama seansı geçirdik."

"Tabii ki sürekli ilk çizgi için yarıştık ve mükemmel bir tur atmak çok zordu. 2018' benzeri bir tur atmayı umuyordum ama araç kesinlikle o şekilde gitmek istemiyordu. Ben de her şeyimi verdim."

"İlk üçün bu kadar yakın olması harika. Yarınki yarışta bir şeyler yapabilmeyi umuyoruz. Burada geçiş yapmak zor olacak ama bu çocuklardan daha iyi bir strateji seçebiliriz." dedi.

Seansa girerken kendisine ne kadar güvendiği sorusuna Hamilton, "Herkes 3. antrenmanda ıslak zeminde sürüş yaptı, bu yüzden kendime güvendiğimi söyleyemem. İkinci antrenman seansından sonra bu çocuklardan yarım saniye yavaştık. Aracımız üçüncü antrenmanda pek iyi değildi, bu çocuklarla aramızda büyük fark vardı ve aniden ıslak şartlarda onlarla savaşabildik. Bu biraz sürpriz oldu ama nihayet başarılı olabileceğimizi, bunun bizim anımız olabileceğini düşündüm."

"Belki de sonunda ilk sıra için savaşabileceğimi, pole için savaşma şansımız olabileceğini düşündüm. Elimden geleni yaptım ama şartlar hepimiz için çok zordu. Onlar 13. virajda zorlandı, ben 16. virajda zorlandım, orada zaman kaybettim ama yine de ön sırada olduğum için mutlu olmalıyım. Buradan neler yapabileceğimizi göreceğiz." yanıtını verdi.

Mercedes sezona yaptığı zorlu başlangıcın ardından artık ön bölüm için savaşabiliyor.

Bunun nasıl bir his olduğu sorusuna, "Sanırım takımdaki herkes için inanılmaz derece ödüllendirici bir his. Sezona çok zor başladık fakat herkes pozitif ya da olabildiğince pozitif kaldı. Kimse pes etmedi ve inanılmaz bir gayret gösterdi. Takımın yaptıklarına tanık olmak ve bunun bir parçası olmak benim için ilham verici."

"Onlar için iyi bir sonuç almak istiyorum, tüm harika çalışmalarının karşılığını vermek istiyorum. Ayrıca taraftarlarım da bu yıl pistte ve pist dışında bize inanılmaz destek verdi. Onlar olmadan bu yılı geride bırakamazdık. Bu yüzden onlar için de iyi bir sonuç istiyorum." cevabını verdi.