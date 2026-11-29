Formula 1 Katar GP

Hamilton: "Diğerlerinden bir yıl gerideyiz"

Lewis Hamilton, Ferrari'nin Katar GP sıralama turlarındaki performansının ardından güç ünitesi ve yol tutuş sorunlarına dikkat çekti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 07:20

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton, Katar Grand Prix'si sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan İngiliz pilot, Ferrari'nin yol tutuşu ve araç dengesi konusunda zorlandığını söyledi.

Hamilton, "Başka bir hafta sonu pole pozisyonunda olabiliyorken burada 1.2 saniye geride olmamızın mutlaka bir nedeni olmalı."

"Hafta sonu boyunca yol tutuşu ve araç dengesini yönetmekte çok zorlandık. Düzlüklerde güç gerektiren çok fazla bölüm var. Bu da bizim için çok zorlayıcı." dedi.

Hamilton, Ferrari'nin pürüzlü pist yüzeylerinde daha rekabetçi olabildiğini, daha pürüzsüz yüzeylerde ise zorlandığını belirterek bu durumun nedenini araştırmaları gerektiğini söyledi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Aracımız pürüzlü yüzeylerde her zaman iyiydi. Ancak yüzey biraz daha pürüzsüz hale geldiğinde zorlanıyoruz. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Performans mı kaybediyoruz yoksa lastiklerle ilgili bir sorun mu var bilmiyorum. Ayrıca gelecek yıl daha fazla motor gücüne ihtiyacımız var."

Ferrari'nin gelecek sezon öncesinde güç ünitesi performansını iyileştirmek için yoğun şekilde çalıştığını belirten Hamilton, takımın rakiplerinden bir yıl geride olduğunu söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Ferrari'nin güç ünitesiyle ikinci yılımdayım ve bu güç ünitesiyle ilgili nerede yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Ekip arkadaşlarımın gelecek yıl bunu düzeltmek için gerçekten çok yoğun çalıştıklarını biliyorum ancak diğer herkesten bir yıl gerideyiz.”

"Belki ADUO, aradaki farkı kapatmak için bize bazı fırsatlar sunabilir. Ancak bu yıl gördüğünüz üzere, bunu yapmak çok zor. Honda da bu sezon çok büyük kazanımlar elde edemedi. Bir yıl gerideyseniz arayı kapatmak gerçekten çok zor." şeklinde konuştu.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Alonso: “Tüm bataryayı düzlüklerde harcıyoruz, son bölüme güç kalmıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı



Formula 1



Formula 1



Katar GP



11 s



Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı





Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



11 s



Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"





Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



11 s



Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"

Son Haberler





Neil Hodgson: "Toprak bu yıl gelişemediği gibi, geriye de gitmiş olabilir"



MotoGP



MGP MotoGP



Valencia GP



2 dk



Neil Hodgson: "Toprak bu yıl gelişemediği gibi, geriye de gitmiş olabilir"





Hamilton: "Diğerlerinden bir yıl gerideyiz"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



12 dk



Hamilton: "Diğerlerinden bir yıl gerideyiz"





Alonso: “Tüm bataryayı düzlüklerde harcıyoruz, son bölüme güç kalmıyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



15 dk



Alonso: “Tüm bataryayı düzlüklerde harcıyoruz, son bölüme güç kalmıyor"





Verstappen: "Virajları Mercedes pilotları gibi dönmeyi denesem hemen spin atarım!"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



46 dk



Verstappen: "Virajları Mercedes pilotları gibi dönmeyi denesem hemen spin atarım!"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol