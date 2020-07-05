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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı

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Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
5 Tem 2020 06:19

Lewis Hamilton, Cuma günü diğer F1 sürücüleri ile ırkçılık karşıtı mesajlar adına yaptığı "ilginç" toplantı hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

F1 tarihinin tek siyahi sürücüsü olan Hamilton, dünya çapındaki ırk adaletsizliğine karşı sesini yükselten isimlerden biri olmuştu ve Londra'daki Black Lives Matter protestosuna katılmıştı.

Amerikan Futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in 2016'da, Amerikan bayrağının ırkçılığı simgelemesi sebebiyle diz çökmesi, Black Lives Matter hareketinin önemli bir simgesi haline gelmişti ve Premier League'deki oyuncular dahil pek çok sporcu, müsabakalarından önce diz çökerek bu harekete destek vermişti. Bu hareketin yarış öncesinde yapılması, Cuma günü yapılan sürücüler toplantısında da tartışıldı.

Grand Prix Sürücüler Derneği [GDPA], Cumartesi yaptığı açıklamada sürücülerin "ırkçılığa karşı harekete destek vermekte yapacakları harekette ve Pazar günü yapılacak yarış öncesi yapıp yapmama kararını vermekte özgür olacakları" belirtildi.

Motorsport.com'un, kendisinin yarış öncesi planının ne olduğu ve diğer sürücülerden destek alıp almadığı sorusunu cevaplayan Hamilton, yarış öncesinde ne yapacağıyla ilgili bir karar vermediğini söyledi.

"Dürüst olmam gerekirse an itibariyle herhangi bir planım yok. O kadar ilerisini düşünmedim." diyen Hamilton ekledi: "Eminim ki akşam olduğunda bir karar vereceğim."

"Bu konu hakkında sürücüler toplantısında biraz konuştuk. Çok ilginçti. Ancak gayet iyiydi, çünkü en azından hepimiz tartışma şansı yakaladık."

"Yarın ne göreceğiz bilmiyorum. Bence insanlar kendine has yönleri ile saygılarını göstereceklerdir."

Hamilton, kendi platformunu kullanarak bu mesajı yayan herkese nasıl teşekkür ettiğini anlattı ve diğerlerinin de konuşması gerektiğini belirtti.

"Toplantı sırasında pek çok sürücüye teşekkür ettim. Benim insanlar için paylaştığım bir mesaja ortak olup, buna destek veren ve sessiz kalmayanlara, kendi sosyal medya platformlarında bunu paylaşanlara teşekkür ettim."

"İnanılmaz bir etkiye, inanılmaz bir kitleye sahipler ve ben de bir şey söylememiş olan insanları yüreklendirmeye çalıştım. Onlara susmanın, suç ortaklığı olduğunu anlattım."

"Hâlâ bazı durumlarda sessiz kalanlar var, ancak bana göre bu tamamen insanların ne olup bittiğini anlamaya çalıştığı bir durum."

"Çünkü bana göre ne olduğunu tamamıyla anlamayan ve bu protestoların nedenlerini bilmeyen insanlar hâlâ var."

"Onlara doğru yolu göstermeye, olabildiğince çok insanı etkilemeye devam edeceğim."

GDPA'nın her sürücünün isteğine saygı duyduğu açıklamasını yapması ile beraber, yarış öncesinde verilmek istenen mesaj konusunda farklı görüşlerin olma ihtimali bulunuyor.

Gridde bulunan bazı sürücülerin diz çökmesi ve diğerlerinin, F1'in ırkçılık karşıtı mesajına destek verme konusunda birlik olamama ihtimalinin bir problem yaratıp yaratmayacağı sorusuna Hamilton şu yanıtı verdi: "Yani, hepimiz biliyoruz ki bir sorun var. Gelecekte olabilecek olan bir deneyimin bir sorun olduğunu kanıtlamasına gerek yok."

 
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Seri Formula 1
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Editör Luke Smith

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