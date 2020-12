Hamilton: "Dengede zorlanıyorum ancak her şeyimi verdim"

Sakhir GP'de Mercedes aracını George Russell'a emanet olarak veren Hamilton, Abu Dhabi'de mücadeleye geri döndü.

Hamilton, sıralamalarda ilk iki seansı zirvede tamamlamasının ardından pole pozisyonu için favori görülüyordu ancak son seansta durum bir anda tersine döndü.

Önce takım arkadaşı Valtteri Bottas, ardından Red Bull pilotu Max Verstappen Hamilton'ı geride bıraktılar ve şampiyon pilot seansı 0.08 sn geride 3. sırada tamamladı.

Hamilton, "Dürüst olmam gerekirse, hafta sonu boyunca söylediğim gibi burada tekrar takımla olduğum ve geçirdiğimiz güçlü sezonu burada tamamlamaya çalıştığım için gerçekten minnettarım."

"Kesinlikle zor bir hafta sonu oluyor. Sadece birkaç hafta kaçırsam da tekrar ritm tutturmaya çalışıyorum. Momentum kaybetmiş gibi hissediyorum. Ve bu hafta sonu gerçekten aracın dengesinde zorlandım ancak yine de her şeyimi verdim."

"Max'e tebrikler. Harika performans gösterdiği seneyi harika bir şekilde tamamlıyor. Yarın onları zorlamayı umuyoruz." dedi.

Hamilton yarışa 3. sıradan başlayacak olsa da şimdiden galibiyet mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Hamilton, "Tabii ki yarışa ilk sıradan başlamak her zaman güzedir ancak her zaman bunu yapamazsınız. Bu da durumu daha heyecanlı kılar. Burası zor bir pist ve normalde geçişin zor olduğunu düşünüyorum. Ancak strateji ve diğer her şeyle belki bunu yapabiliriz."

"Start, ilk tur ve lastiklerle attığımız stintler önemli olacak. Yarın yarışın nasıl ilerleyeceğini görme konusunda kesinlikle heyecanlıyım."

"(Stratejik açıdan) Şu anda heyecan verici bir şey yok. Normalde burada tek pit stop ya da benzer bir şey oluyor. İki pit stopun işe yaradığını düşünmüyorum. Burada gerçekten uzun bir pit yolu ve pit çıkışı var. Bu yüzden herkes ondan kaçınmaya ve tek pit stopla kaybı minimize etmeye çalışacaktır. Ancak neler olacağını göreceğiz." dedi.