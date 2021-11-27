Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"

Bitime üç yarış kala Max Verstappen, şampiyonada Lewis Hamilton'ın 8 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'la özel bir röportaj yapan Hamilton, bu yıl kazaları önlemek için pek çok şey yaptığını söyledi.

Hamilton, daha akıllı davranması ve kazandığı tüm deneyimleri kullanması gerektiğini söylerken, şu anda Verstappen'le arasındaki temel farkın bu olduğunu söyledi.

Hamilton, Verstappen'e övgüler yağdırsa da, Red Bull sürücüsünün gelecekte net adımlar atabileceğini düşünüyor.

Hamilton, "Max süper hızlı bir adam ama tecrübe kazandıkça daha da güçlenecek."

"24-25 yaşlarındaki halime baktığım zaman gerçekten çok fazla hata yaptığımı görüyorum."

"Zaten çok hızlıydım ama aracın dışındaki tüm deneyimlere, göz önünde olmaya ve ayrıca önde olmanın baskısına alışmam gerekiyordu."

"Şimdi 36 yaşındayım ve tüm bu şeylerle çok daha iyi başa çıkabiliyorum, özellikle de ilgi odağı olmak ve baskı ile." dedi.

Hamilton, bu yılki Bakü yarışında lastikleri kilitleyip, ilk virajda dışarı uçmasını "bir hata olarak görmediğini" söyledi.

"Bakü'yü her halükarda bir sürücü hatası olarak görmüyorum, bence bu daha çok mekanik bir sorun. Startta sol elim her zaman direksiyonda oluyor ve sonra elim yanlışlıkla o düğmeye dokundu. Ardından sihir modu açıldı ve bu yüzden virajı kaçırdım."

"Bunu bir hata olarak görüyorum ama sürücü hatası olarak görmüyorum, sadece çok talihsiz bir durum ve orada kaybettiğim puanları asla geri alamayacağım."

"Direksiyon üzerinde değişiklikler yaptık ve ben de bir şeyleri değiştirdim, böylece sihirli düğme artık bir sorun olmayacak."

"Imola'daki olayda ise 'biraz fazla mı acele ettim ve çok mu agresifim?' diye sorabiliriz. Belki de öyle."

"Orada çakıla çıkmanın biraz canımı yaktığını söyleyebilirim. Keşke biraz daha sabırlı olsaydım ve geride kalanları yakalamak için bir viraj daha bekleseydim..."

"Yani bu benim için pek iyi değildi, gerçek bir hataydı."