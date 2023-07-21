Hamilton, De Vries'in takımdan gitmesi hakkında: "Red Bull hep bunu yapıyor"

Hayal kırıklığı yaratan 10 yarışın ardından De Vries'in F1 macerası Red Bull tarafından sonlandırıldı.

De Vries'in takımdan ayrılmasıyla Hollandalı pilotun yerine Macaristan Grand Prix'sinden itibaren yedek Red Bull pilotu Daniel Ricciardo getirildi.

Hamilton, yaz tatilinden önce De Vries'i takımdan gönderme hamlesinin erken olduğunu düşündüğünü açıkça belirtti.

"Zavallı Nyck için verilen kararı duyunca kesinlikle şaşırdım ama Red Bull bunu hep yapıyor."

"O çok yetenekli bir genç ve aynı zamanda çok iyi bir adam. Bence geleceği hâlâ ve ilerisi için pek çok harika seçeneği olacak."

De Vries'in F1'den ayrılması Ricciardo için bir fırsat yarattı ancak Ricciardo'nun dönüşü Hamilton için sürpriz olmadı.

Hamilton, "Zaten bütün yıl buradaydı, her pilot brifinginde vardı ve aslında bu nadir bir durum."

"Normalde pilotlar brifinginde yedek bir pilot görmezsiniz, bu yüzden onu tekrar görmek beni şaşırtmadı." dedi.