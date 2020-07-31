Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Normalde tüm Mercedes motorlu araçlar, yeni versiyon MGU-K'yi gelecek hafta gerçekleştirilecek 2. Silverstone yarışında alacaklardı.

Yeni versiyon MGU-K, bu sene pistte ve dynoda yapılan testlerin ardından ortaya çıkan dayanıklılık endişeleri üzerine geliştirildi.

Mercedes, Macaristan GP'de gördüğü bazı anormalliklerin ardından Hamilton'ın bir yarış önce bu parçayı kullanmasına karar verdi.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ve Mercedes motoru kullanan Racing Point ve Williams pilotları gelecek hafta sonu bu parçaya geçiş yapacaklar. Pilotların normalde sezon içerisinde 3 farklı MGU-K kullanma hakları bulunuyor ancak bu sene tam olarak kaç yarış olacağı belli olmadığı için bu durum takımlar için durum daha karmaşık bir hal aldı.

Motorsport.com'a konuşan Mercedes sözcüsü, "Macaristan'da verilerde görülen bazı anormalliklerin ardından, tedbir amaçlı bir yarış önceden değişiklik yaptık. Dayanıklılık gerekçesiyle güncellenen yeni MGU-K'yi araca taktık. Gelecek hafta sonu tüm araçlarda olacak." dedi.

Hamilton, bu sene şu ana kadar 2. güç ünitesi parçasına geçen 6. pilot oldu. Daha öncesinde Pierre Gasly (V6, turbo, MGU-H, MGU-K, elektronikler), George Russell (V6, turbo, MGU-H), Kevin Magnussen (enerji deposu, elektronikler), Alex Albon (elektronikler) ve Antonio Giovinazzi (elektronikler) 2. ünite parçalarına geçiş yapmışlardı.