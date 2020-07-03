Hamilton, DAS'ın yasallığı konusunda Mercedes'e güvenmiş

Bu senenin en çok konuşulan şeylerinden olan Mercedes'in DAS sistemi, Avusturya'da cuma günkü antrenmanlardan sonra Red Bull Racing tarafından protesto edildi.

Yarış hakemleri konuyu detaylı bir şekilde incelediler ve sonunda sistemin kurallara uygun olduğunu açıkladılar. Bu, Mercedes'in sene sonuna kadar sıkıntısız bir şekilde sistemi kullanabileceği manasına geliyor.

Hamilton, "Bu konuda endişeli değildim çünkü James ve tüm ekiple konuştum. Onların bunu uygun bir şekilde yaptığına güveniyordum. Bu yüzden durumumuz ve o harika fikrin yasal olduğu konusunda rahattım. Bu açıdan bir sorun yoktu."

"Bu hissedebileceğiniz bir şey. Yapmış olduğunuz düzenlemelerle değişikliği hissedebiliyorsunuz. Ve artık tamamen yasal olduğu açık."

"Ve bu gurur duyabileceğimiz bir şey. Ayrıca onu hâlâ daha fazla anlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar onu çok aşırı şekilde kullanmadık. Kullandıkça daha fazla anlayacağız." dedi.

Bottas, Hamilton'ın görüşlerini destekledi ancak sistemin aracın performansına düşünüldüğü kadar katkısının olmadığını söyledi.

Bottas, "Hafta sonunun başlangıcında aracımızda kurallara aykırı bir şey olmasını beklemiyordum."

"Bu yüzden takımın diğer takımların sistemin kurallara uygun olmayacağı düşüncesine hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak açıkçası araçta kurallara aykırı bir şey olmaması konusunda takıma güveniyorum, bu yüzden hiç endişem olmadı."

"Muhtemelen pist yapısına ve koşullara bağlı olarak potansiyeli değişecek ancak evet, onu kullanıyoruz ve gittikçe aracın daha doğal bir parçası haline geliyor."

"Açıkçası performans açısından devasa bir şey değil ancak her bir küçük detay yardımcı oluyor ve çok fazla küçük şeyi bir araya getirdiğimizde, sonucu büyük olabiliyor." dedi.

Red Bull pilotu Max Verstappen ise benzer sistemi bu kadar kısa bir takvimde araca eklemenin zor olacağını ancak yine de net bir şey söyleyemediğini ifade etti.

Verstappen, "Bu kadar kısa bir takvimde bunu araca eklemek zor olabilir ancak bekleyip görelim. Aracımızda çok fazla şey görmek isterim ancak aynı zamanda gerçekçi olmamız lazım." dedi.