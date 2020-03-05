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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “DAS, hâlâ motive olan mühendisler sayesinde geldi”

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Hamilton: “DAS, hâlâ motive olan mühendisler sayesinde geldi”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Mar 2020 11:59

Lewis Hamilton, DAS gibi Mercedes yeniliklerinin, takımın yeni düşünce tarzlarına açık olan “motive” mühendislerinin zorlamasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Brackley merkezli takımın, sezon öncesi testlerde yeni W11 aracında Çift Eksenli Direksiyon (DAS) sistemini kullandığı görülmüştü ve bu durum şaşkınlık yaratmıştı.

Cihaz, direksiyonu itip çekerek ön tekerleklerin açısını ayarlamayı sağlıyor ve bu sistem FIA tarafından yasal olarak tanımlandı.

Bu akıllıca fikir, Mercedes’in bu yılki iddialı değişiminin bir parçası. Takım, bu sene sidepod ve arka süspansiyonda da büyük değişiklikler yaptı.

Takımın uzun süredir başarılı olmasına rağmen akıllıca düşünerek ilerlemeye çalışması hakkında konuşan Hamilton, mühendisleri yeni bir zihniyete sokmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Hamilton, “Bu çocuklarla gerçekten gurur duyuyorum. Tüm zihniyetin gelişmeye devam ettiğini düşünüyorum.”

“Yıllar geçtikçe daha da açık fikirli olduk. Bilirsiniz, mühendisler pek böyle değildir. Daha önce yaptıkları şeyin aynısını güvenli bir şekilde yapmaya alışık olurlar, çünkü daha önce yaptıkları işe yarıyordu.”

“Geçtiğimiz birkaç sene bu, hem pistte zorlamak hem de bu çocukları pek rahat olmadıkları alanlara itmekle ilgiliydi.”

“Bunu yapmasaydık hiç keşfetme şansımızın olmayacağı şeyleri keşfettik. Onları yeni fikirlere motive etmek harikaydı.”

“Harika işler yapmaya devam etmemizi sağlayan şey de buydu. Onların diğerleriyle aynı şeyleri yapmamalarını görmek, farklı şekilde düşünmelerini görmek gerçekten harika ve bu yenilikler yapmalarını görmek gerçekten ilham verici.” şeklinde konuştu.

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Mercedes teknik direktörü James Allison, sezon öncesi testlerde DAS’ın, takımın F1’e getirdiği akıllıca fikirlerden sadece biri olduğunu söylemişti.

Allison, “Piste getirdiğimiz her bir yeni aracı yeniliklerle süslüyoruz.”

“Bu, gözlerinizle görebileceğiniz bağımsız bir sistem kadar açık değil.”

“Gurur duyduğum şeylerden biri, yerinde saymayan, her yıl tüm bu yenilikleri yapabilecek kadar hızlı öğrenebilen ve buna bağlı kalabilen bir takımın parçası olmak.”

“Bu eğlenceli, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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