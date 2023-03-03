Hamilton, dalgalanmanın ortadan kalktığını düşünüyor

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Sezon öncesi testinde dayanıklılık anlamında sorunsuz üç günü geride bırakan Hamilton'ın sürüş anlamında yaptığı yorumlar ise geçen yıl W13 ile ilk testinden sonra yaptığı yorumlarla benzerlik göstermekte.

Her şeye rağmen Hamilton takımın çok daha iyi durumda olduğunu, dalgalanma sorununun ortadan kalktığını ve bu sayede performans arttırmaya devam etmenin daha kolay olduğunu söylüyor.

Perşembe günü basın toplantısında konuşan Hamilton, "Aracı kullandığım andan itibaren nerede olduğumuzu ve karşılaşacağımız zorlukları biliyordum."

"Olumlu olarak, bu yıl dalgalanma olmaması çok büyük bir artı. Dalgalanma varken sorunların ne olduğunu anlamaya çalışmak gerçekten pek çok şeyi maskeliyordu, ne olduğunu anlamayı zorlaştırıyordu. Artık böyle bir şey yok."

"Artık sadece saf performansa odaklanabiliyoruz. Ekipteki herkesin adanmışlığını ve cesaretini görmek beni cesaretlendirdi, bizi tekrar zirveye taşımaya çok odaklanmış durumdalar."

"Doğal olarak sezona başlamak istediğimiz yerde değiliz, ancak hala birçok şampiyonluk kazanmış bir takımız. Bu yüzden onlara inanıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Birkaç günlük çalışmanın ardından takım arkadaşı George Russell kadar kendine güvenip güvenmediği sorulduğunda Hamilton daha temkinli davrandı.

Hamilton, "Şu anda bu kelimeleri kullanmazdım, ama bence doğal olarak bu üç günü geçiren herkes nerede olduğunu ve hangi araçlarla çalışması gerektiğini biliyor."

"Dolayısıyla doğal olarak ilk yarışa önünüzdeki zorlukları çok daha iyi anlayarak geliyorsunuz."

"Verileri sindirmek için gerçekten iyi birkaç gün geçirdiğimizi düşünüyorum, her gün ekiple telefon görüşmeleri yaptım, her konuya derinlemesine daldım."

"Herkes elimizdeki bilgilerle buraya elimizden gelen en iyi şekilde hazırlıklı gelebilmek için çok sıkı çalışıyor. Önümüzde hâlâ zorlu ve iyi bir mücadele var."

Mercedes W14 technical detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Henüz ilk hafta sonundan güncellemelere başlayan takım, bu piste daha uygun bir arka kanatla gelerek performans için önemli bir adım attı.

Geçen haftaki testlerde takım, korelasyon ve test programının bir parçası olarak, daha geniş bir pist yelpazesine uygun olan daha yüksek yere basma gücüne sahip bir kanat kullandı.

Hamilton, "Bu hafta sonu deneyeceğimiz ve bu piste daha uygun olacağını umduğumuz bir kanadımız var. Bunun her şeyi değiştireceğini sanmıyorum ama umarım bizi doğru yöne itecektir."

"Herkesin yaptığı gibi, gözden geçirmemiz gereken veriler vardı, aracı nereye koymamız gerektiğini, aracın zayıf noktalarının nerede olduğunu kesinlikle çok daha iyi anladık."

"Bunlar şu anda düzeltilemeyecek. Ancak fabrikadaki herkes mümkün olan en kısa sürede oraya ulaşmaya odaklanıyor." dedi.