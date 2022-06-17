Hamilton, dalgalanma nedeniyle daha fazla baş ağrısı çekiyor

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Formula 1, 2022 sezonundan itibaren yer etkisine dayalı aerodinamiyi yeniden benimserken, bu durum birçok yeni sorunu da beraberinde getirdi.

Bu sorunların en büyüğü ani yere basma kayıplarından ötürü yaşanan "dalgalanma", yani aracın kısa aralıklarla zıplaması. Başta Mercedes olmak üzere birçok takım bu sorun nedeniyle ciddi performans kaybederken, fiziksel sıkıntılar yaşayan pilotlar da oldu.

En çok sıkıntı çeken pilot ise hiç şüphesiz ki Mercedes pilotu Lewis Hamilton. Yedi kez dünya şampiyonu, Azerbaycan GP'sinde ciddi bir dikey kuvvete maruz kalmasının ardından araçtan sırtını tutarak indi ve Kanada'da yarışıp yarışamayacağı bile ilk aşamada belirsizdi.

Dalgalanmanın pilotları 10G'ye varan kuvvete maruz bırakabileceğini söyleyen Hamilton, "Bugünlerde yarışlardan sonra çok fazla morluğunuz oluyor, bu yüzden iyileşmeniz genellikle haftanın çoğunu alıyor."

“Bunun genel olarak yaşla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, nitekim bu morarmalar oldukça şiddetli olabilir."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Son yarışta yaşadıklarım, yani tümsekte zıplarken 10G gibi bir kuvveti deneyimlemek, boynunuzun alt ve üst kısmında ağır, hem de çok ağır bir yük oluşmasına sebep oluyor."

"Mikro sarsıntılarla ilgili olarak konuşmak gerekirse; son aylarda kesinlikle çok daha fazla baş ağrısı çekiyorum, ancak henüz bir uzmana danışmadım."

“Bunu çok da ciddiye almıyorum; az önce ağrı kesici aldım." dedi.

Diğer pilotların dalgalanma nedeniyle ne kadar zorlandıkları sorulduğunda Hamilton, "Sağlığın bizim için ne kadar önemli olduğunu daha fazla vurgulayamam."

"Bence harika bir sporla ilgileniyoruz, ancak güvenlik en önemli konu başlığı olmalı."

“Bu hafta biraz daha kısalmış gibi hissediyorum. Sırtımdaki diskler şu anda kesinlikle en iyi durumda değil -ki bu uzun vadede de zararlı."

"Pilotların iyiliği adına bunu geliştirmek için yapabileceğimiz şeyler var. Uzun süreli yaralanmalara gerek yok." dedi.