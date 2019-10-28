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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, daha sürdürülebilir / çevreci F1 çalışmasını destekliyor

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Hamilton, daha sürdürülebilir / çevreci F1 çalışmasını destekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Eki 2019 06:45

Lewis Hamilton, Formula 1'in yeni döneminde daha sürdürülebilir / çevreci olması yönündeki çalışmaları desteklediğini söyledi.

F1'in çevreci olma açısından yapmayı planladığı şeyler cumartesi sabah F1'in patronu Chase Carey ve Liberty CEO'su Greg Maffei tarafından detaylı bir şekilde takım patronlarına anlatıldı.

Tarafların ortak noktası, F1'in mevcut araçların önceki araçlara göre sahip olduğu yakıt ekonomisini iyi anlatamadığı şeklinde oldu. Nihai hedef, karbonsuz bir Formula 1'e sahip olmak.

Ağustos ayında konuşan Carey, F1'in sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini ve detayları ilerleyen aylarda açıklayacaklarını belirtmişti.

Son dönemde çevre sorunlarına dikkat çeken Hamilton, henüz yeni girişim hakkında detayları öğrenmediğini ancak çevreyle alakalı her adımı desteklediğini söyledi.

Hamilton, "Umarım bir süredir bu tür şeylerden bahsettiğimi hatırlıyorsunuzdur. Ben hep çeşitlilikten, değişikliğe ihtiyaç olduğundan bahsettim. Karting gibi alt serilerden itibaren değişiklik lazım çünkü oralar çok aşırı pahalı ve pek çeşitlilik yok."

"Bazı şeyler planlanıyor. F1'in sonunda bir şeylere tepki veriyor olması harika. Genel olarak günümüzde birçok sektörde değişiklik yapılıyor."

"Ofiste kağıt gibi şeyleri geri dönüşüme göndererek çevreci olduklarını söylediler ancak önceliğimiz bu değildi. Şimdi yeni planlarının olduğunu duymak harika. Tabii ki bunu desteklerim. Onun bir parçası olmaktan ve sporun ilerleyecek olmasından mutlu olurum."

"Spordan emekli olduğumda, hâlâ yarışları izliyor olacağım. Her zaman sporun taraftarı olacağım. Liberty'nin gelişinden mutluyum çünkü Bernie burada olsaydı, bir şeylerin değişebileceğinden emin değilim. O olsaydı, işe yaramaz ve önemsiz olduğunu düşündüğü için hâlâ sosyal medya olmazdı." dedi.

Hamilton'ın patronu Toto Wolff, detaylar hakkında konuşmadı ancak Mercedes olarak tamamen desteklediklerini söyledi.

Wolff, "Bu konuyu açıklamak Liberty'nin hakkı. Hepimiz buna katkı sağlama ve karbon seviyesini düşürmeye yardımcı olma konusunda hemfikiriz. Bu konuyla alakalı çevreci mesajlar verebiliriz. Takım olarak bu tür aktivitelerin yanında olacağız." 

"Şu ana kadar çok şey yaptık ve katkı açısından daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

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Editör Adam Cooper

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