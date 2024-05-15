Hamilton, "Daha önce F1 lastiklerinin bu kadar dar çalışma aralığına sahip olduğunu görmemiştim"
Lewis Hamilton, Formula 1'de lastiklerin bu kadar küçük bir çalışma aralığına sahip olduğu bir zamanı hatırlamadığını söylüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Son Miami Grand Prix'si; sıcaklıklar, pist yüzeyi ve pist şeklinin mükemmel bir zorluk fırtınası yaratması nedeniyle, sürücülerin lastikler konusunda doğru ayarları bulmasını zorlaştı.
Hamilton için, Mercedes aracının lastik sıcaklıklarına karşı özellikle hassas olması ve mükemmel çalışma aralığına kolayca girip çıkabilmesi de işlere yardımcı olmadı.
Şu anki durumu değerlendiren yedi kez dünya şampiyonu, Pirelli'nin mevcut 18 inç lastiklerinin özelliklerinin daha önce hiç deneyimlemediği bir şey olduğunu düşünüyor.
Hamilton, "Bence lastik sıcaklıklarının gerçekten çok küçük bir penceresinde çalışıyoruz. Bence sorun bu lastikte. Kesinlikle, tüm kariyerim boyunca, hiç bu kadar küçük bir çalışma aralığına sahip olduğumu hatırlamıyorum." dedi.
Bugünlerde F1'de küçük bir zaman kaybı çok sayıda pozisyon anlamına gelebildiğinden ve doğru pencerenin dışında kalmanın cezası oldukça aşırı olduğundan, Hamilton bununla başa çıkmanın kolay bir durum olmadığını söyledi.
Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen en sinir bozucu şey bu. Çalışmak için çok daha büyük bir çalışma penceresine sahip olduğunuz günlere bakıyorsunuz. O zaman sadece dengeyi optimize edebiliyor ve tüm tur boyunca iyi bir yol tutuşa sahip olabiliyordunuz. Bu kesinlikle en az sevdiğim yarış." dedi.
Hamilton şu anda lastik sıcaklıklarının genel performans üzerinde çok fazla belirleyici olduğunu düşünen tek pilot değil.
Williams'tan Alex Albon, Miami'nin şu anda F1'de lastik sıcaklığı takıntısının bir trend olduğunu vurguladığını söyledi.
"[Bu] her şeyden çok lastiklerle ilgili. Çin de biraz aynıydı gibi geliyor."
"Biraz daha hızlı sürüyorsunuz - daha yavaş gidiyorsunuz. Bu yüzden sıralama turlarınızda lastiklerinizi canlı tutmaya çalışırken neredeyse yarış yönetimi yapıyorsunuz."
"Pist bu lastikler için çok sıcak. Tüm basınç limitleri ve her şeyin artmasıyla birlikte, her yıl lastikler zorlanıyor. "
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da Miami'de yaptığı açıklamada rakibi Mercedes'in sıralama turlarında orta lastikleri denerken 'çaresizlik' içinde hareket etmek zorunda kaldığını söylemişti.
"Bence herkes bir şeyler elde etmeye çalışıyordu ve bu işe yaramadı çünkü buradaki lastik özellikleri hesaplanamazdı."
"Takımlar az ya da çok hava basıncı ve küçük değişiklikler denediler ve ısınma aşamaları farklıydı. Mercedes orta lastiklere bile geçti, bence bu bir çaresizlik hareketiydi. Bu da kimsenin kontrol altında olmadığını gösteriyor."
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