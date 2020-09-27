Hamilton: "Beni durdurmaya çalışıyorlar!"

Formula 1 pilotları, pit çıkışında FIA tarafından belirtilen alanda kalkış çalışması yapıyorlar ve böylelikle yarışa hazırlanıyorlar.

Ancak Lewis Hamilton, Rusya GP öncesinde belirtilen alanın dışında kalkış çalışması yaptı ve sürücüler bu konuda Michael Masi tarafından uyarılmıştı

Hamilton bu olaydan ötürü 10 saniye zaman cezası aldı.

Ceza hakkında düşünceleri sorulduğunda Hamilton, "Gerçekten bilmiyorum, geri dönüp kuralların tam olarak ne olduğunu veya neyi yanlış yaptığımı anlamam gerekiyor."

"Daha önce hiç kimsenin bu kadar saçma bir şey için beş saniyelik iki ceza almadığına eminim."

"Doğrusu kimseyi tehlikeye atmadım, bunu yıllar boyunca milyonlarca pistte yaptım ve hiçbir zaman sorgulanmadım." dedi.

Hamilton, iki de ceza puanı aldı ve eğer Türkiye GP'sine kadar iki ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek.

Cezanın biraz fazla olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Tabii ki de öyle. Ancak bu, beklenen bir şey. Beni durdurmaya çalışıyorlar değil mi? " yanıtını verdi.

Gerçekten böyle mi düşündüğü sorusuna Hamilton, "Kesinlikle. Ama sorun yok. Sadece başımı önüne eğmeliyim ve konsantre olmalıyım, Neler olduğunu da göreceğiz." yanıtını verdi.

Hamilton, 16. turun sonunda yumuşak lastiklerden sert lastiklere geçmek ve cezasını çekmek için pite geldi, ancak stintini daha da uzatmak istedi.

"Benim için en iyi gün değildi ama durum bu. Elimden geldiğince çok puan kazandım ve önüme bakıyorum."

"Pit stoplardan sonra pek bir şey yapmadım, sadece konumumu korudum, bu yüzden Valtteri'yi tebrik ediyorum."