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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Hamilton: "Daha iyi görünüyoruz ancak mükemmel değiliz"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sezon öncesi testlere göre ilk antrenman gününde daha iyi olduklarını ancak yine de henüz mükemmel seviyede olmadıklarını söyledi.

Hamilton: "Daha iyi görünüyoruz ancak mükemmel değiliz"

Yaklaşık iki hafta önce Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerde Mercedes, hem dayanıklılık sorunları yaşamış, hem de ne performans ne de denge açısından pek iyi bir görüntü çizmemişti.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde ilk antrenmanlar bugün gerçekleşti ve Mercedes, her ne kadar zirvede yer almasa da daha iyi bir görüntü çizdi.

Hamilton günü 3. sırada tamamlarken takım arkadaşı Valtteri Bottas 5. oldu. Günün lideri ise testlerde olduğu gibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hamilton, "Araç istediğimiz seviyede değildi. Bu hafta sonu daha iyi görünüyoruz ancak yine de hâlâ mükemmel değiliz. Bunu biliyoruz. Takım olarak mümkün olduğu kadar sıkı çalışıyoruz."

"Arka planda kanat ayarlama konusunda her zaman etkili iş çıkaran Richard gibi harika insanlara sahibiz. Her zaman onun yaptığı işten etkileniyorum. Hâlâ tırmanmamız gereken bir tepe olduğunu biliyorum ancak yine de iyimseriz." dedi.

 

Red Bull her ne kadar testlerdeki gibi zirvede yer alsa da onun 0.095 sn arkasında McLaren'dan Lando Norris ve 0.2 sn arkasında Hamilton yer aldı.

Derecelerin bu kadar yakın olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Hamilton, "Hayır. Red Bull daha hızlı olmasa dahi bu kadar hızlı olmasını bekliyorduk. Bu yüzden şu anda onların lider olduğunu biliyoruz. McLaren harika görünüyor. Onların bu adımı attıklarını görmek harika. Uzun sürüşlerin nasıl olduğunu görmek ilginç olacak." 

"Bizim istikrar konusunda adım atmamız lazım. Stabil bir araca sahip olup lastikleri dayandırmak önemli olacak. Bu iklimde ve mevcut rüzgarda bunlar kilit olacak." 

"Rüzgar olması bizim için harika bir şey değil. Aracın arkası stabil değil ancak herkes aynı durumda. Bazıları daha çok, bazıları daha az etkileniyor. İzleyen ve anlamaya çalışan insanlar için, viraja yaklaşırken aracın arkası oynuyor. O kritik eşiği bulmaya çalışıyoruz. Araçta daha fazla yere basma gücü olduğunda kritik eşik daha uzakta oluyor. Şimdi ise arka taraf normalden daha hızlı kopuyor."

"Ve biliyorsunuz, bu lastiklerde bu sene performans kaybettik. Bu durum da yardımcı olmuyor. Ancak evet, bir yolunu bulmak için gece çalışacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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