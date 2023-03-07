Hamilton: "Daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız var"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinin ardından W14'ün temel probleminin yere basma gücü olduğunu söyledi.
Lewis Hamilton, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta ilk bölüm harici genel olarak hızlıydı ancak Fernando Alonso'ya geçilmekten kurtulamadı ve beşinci oldu.
Mercedes şu anda en hızlı dördüncü takım gibi görünüyor ve Hamilton da benzer görüşte.
İngiliz pilot, "Yarışta her şeyimi ortaya koydum ve genel durumdan memnunum."
"Bence sıralama turlarında yaptığımızdan çok daha iyisini yaptık ve genel olarak yaptığım işten memnunum."
"Bence takım pit stoplarda harika bir iş çıkardı ama ne yazık ki aracımız şu anda yeterince hızlı değil."
"Yeterli yere basma gücüne sahip değiliz ve bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için her türlü çabayı göstermeliyiz."
"Şu anda rüzgar tünelinde üzerinde çalıştığımız tüm güncellemeleri bir an önce getirmeliyiz."
"Çok çalışmalı ve liderlerle aramızdaki farkı azaltmaya çalışmalıyız." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton, Red Bull'un çok hızlı olduğunu fakat Aston Martin'in de güçlü göründüğünü söyledi.
"Red Bull'un etkileyici bir tempoya sahip olduğu açık. Muhtemelen her turda bizden bir saniye daha hızlılardı."
"Ancak diğer tüm rakiplerimizle yarışın bazı kısımlarında savaşabildik. Özellikle Fernando Alonso ile mücadeleden gerçekten keyif aldım."
"Fernando'yu ve tüm Aston Martin ekibini kutluyorum, harika bir iş çıkardılar."
Hamilton, beşincilikten daha fazlasını elde etmenin zor olduğunu da ekliyor.
"Harika bir başlangıç yaptım, birkaç pozisyon kazandım ve 4. virajda Fernando'nun önüne geçtim."
"Sonra Ferrari'yi yakaladım, yarışın bazı aşamalarında oldukça benzer tempoya sahiptik. Carlos Sainz ile savaştım ama son turlarda arayı açmayı başardı."
"Dolayısıyla daha fazlasını başarmam pek mümkün değildi. Maalesef yeterli yere basma gücüne sahip değildik."
"Şu anda en hızlı dördüncü takımız; Ferrari ve Aston Martin bize kıyasla genel olarak daha hızlılar."
"Dediğim gibi aracı hızlandırmalıyız. Hem ön tarafın, hem de arkanın yere basma gücünü artırdığımız vakit, kesinlikle hızlanacağız."
"Çalışmaya devam etmeliyiz. Ben de pozitif kalarak takımı zorlamaya devam edeceğim."
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