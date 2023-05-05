Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı

Hamilton'ın fizyoterapisti ve asistanı olarak görev yapan Cullen, sezon başında görevinden ayrıldı.

Rolü artık iki yeni fizyoterapist arasında paylaştırılmış olsa da, Hamilton'ın perde arkasındaki destek yapısının büyük kısmı aynı kaldı.

Hamilton ve Cullen "bir sonraki macerayı" planlamak için iletişim halinde kalmaya devam ederken, yedi kez dünya şampiyonu, gelecekte Everest Dağı'na birlikte tırmanabileceklerini umuyor.

Hamilton, "Benim biraz farklı bir düzenim var, [Angela'nın] rolü iki kişi arasında paylaşılıyor."

"Ekibimin geri kalanı aynı. Ange ile geçen gün yine konuştuk, sürekli iletişim halindeyiz."

"Her zaman birbirimizin hayatında olacağız, her zaman bir sonraki eğlenceli macerayı sabırsızlıkla bekleyeceğiz, bu ister paraşütle atlama olsun, ister bir noktada birlikte Everest Dağı'na tırmanmak olsun, neler olacağını kim bilir? Tüm bu yolculuklarımızda birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz."

"Şu anda sahip olduğum düzen harika. Ekibimdeki çocuklardan biri - Steve-O - McLaren'daki ilk yarışımdan beri benimle beraber. McLaren'dan buraya geçtiğimde vites kutusu teknisyenim olarak buraya geldi. Daha sonra birkaç farklı göreve geçti ve şu anda da bana yardım ediyor."

"Bunun dışında antrenmanım konusunda biriyle çalışıyorum, o da burada, Kylie. Ayrıca Santi de burada, Penni de burada. Harika bir destek yapısına sahibim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid with Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Uzun yıllardır şampiyonada yer alan Hamilton, şampiyonadaki varlığının devamının büyük bir kısmının antrenman ve diyete bağlı olmasına rağmen, fedakârlık yapmaya devam etme istediğinin de kendisini iyi durumda tuttuğunu düşünüyor.

Hamilton, "Toparlanma sürecim artık daha iyi çünkü bu sürece her zamankinden daha fazla odaklanmış durumdayım."

"22 yaşındayken, kendimi toparlamaya odaklanmıyordum. Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sadece eve gidiyordum, muhtemelen bir pizza yiyordum ve ertesi gün ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim olmuyordu."

"Etrafımda toparlanma sürecinde bana yardımcı herhangi bir uzman yoktu."

"Bir fizyoterapistim vardı ama çok fazla bir şey yapmazdık. Birlikte biraz antrenman yapardık, birlikte biraz yüzerdik ama bunun dışında nasıl beslenmem, kaybettiğim sıvıyı nasıl yerine koyacağım, ne tarz esneme hareketleri yapacağım ya da diğer tüm farklı şeyleri nasıl yapacağım konusunda bilgim yoktu."

"O zamanlar bunları yapmıyordum. Fakat o zamanki sürücüler o kadar formda mıydı bilmiyorum, o yüzden muhtemelen bizden daha bitkin düşüyorlardı çünkü biz onlardan çok daha fazla antrenman yapıyoruz." dedi.