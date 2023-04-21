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Hamilton, Cullen ile yollarını ayırma sebebini açıkladı

Lewis Hamilton, uzun bir süre boyunca antrenörü ve fizyoterapisti olan Angela Cullen'ın Formula 1'in zor şartları sebebiyle ayrıldığını söyledi.

Zeynep Taş
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Hamilton, Cullen ile yollarını ayırma sebebini açıkladı

Suudi Arabistan GP'si öncesinde, birkaç yıl süren ortaklığın ardından ikili artık birlikte çalışmayacağını açıkladı.

Cullen, Hamilton'ın yakın çevresinin bir parçasıydı, bu yüzden bu haber taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve ayrılığın nedenleri hakkında spekülasyonlar yayıldı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, kararın Hamilton tarafından verildiğini öne sürdü. Avustralya Grand Prix'si öncesinde konuşan Hamilton, Cullen'ın Formula 1'in zor şartları nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Bence bu pozisyondaki herkes için inanılmaz zorlu bir rol. Çok fazla seyahat ediyorsunuz ve ailenizden uzakta çok fazla zaman geçiriyorsunuz." 

Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes-AMG

Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Birbirinize inanılmaz derecede yakınlaşıyorsunuz. Akşam yemeğinde, hafta sonlarında ve seyahat ederken genellikle siz, antrenörünüz ya da fizyoterapistiniz, aileniz birlikte vakit geçirirsiniz Bu anlamda inanılmaz derecede samimi ve iyi bir arkadaş oluyorsunuz."

"Angela şu anda hayatını yaşıyor. Yapmak istediği şeylerle ilgili pek çok harika fikri var. Hemen hemen her gün mesajlaşıyoruz."

"Hâlâ birlikte skydiving yapıyoruz, her zaman birbirimizin hayatında olacağız. Birbirimize bağlıyız."

"İyi günde ve kötü günde birlikteydik, bu yüzden ilişkimiz bu kadar iyi olduğu için minnettarım. Sanırım spordaki en uzun ilişkilerden birini yaşadık, bu yüzden ona gerçekten minnettarım ve onu çok seviyorum." dedi.

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