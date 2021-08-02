Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Lewis Hamilton, Macaristan GP'de üçüncü olup pek iyi hissetmediği için doktor kontrolüne girmesinin ardından geçen sene geçirdiği Covid'in etkilerinin devam ediyor olabileceğini söyledi.

Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor

Şampiyon pilot, podyum için gösterdiği yoğun mücadelenin ardından yarış sonunda aşırı yorgun hissettiğini ve başının döndüğünü belirtti.

Podyumda pek rahat hissetmeyen Hamilton, yarış sonrası yapması gereken şeyleri geciktirdi ve Mercedes takım doktoruna muayene oldu. Bir süre dinlendikten sonra daha iyi hisseden Hamilton, bu sayede basın toplantılarına katıldı.

Hamilton, yaşadığı yorgunluğun covidle alakalı olabileceğini söyledi.

Hamilton, "Yarıştan sonra çok yorgun düştüm. Podyumda yaşadığım en tuhaf deneyimlerden birisiydi."

"Başım dönüyordu ve podyumdayken bir ara her şey bulanıklaştı. Sene boyunca sağlık konusunda savaştım. Geçen sene sonunda yaşananların ardından sağlıklı kalmaya çalıştım. Ve hâlâ mücadele devam ediyor..." dedi.

İlgili haberler:

Hamilton, Macaristan'da hissettiği normalden fazla yorgunluğun ilk kez olmadığını, koronavirüs geçiren insanların aylar sonra dahi yorgunluk hissetmesi nedeniyle bunun virüsten kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Hamilton, "Bu konu hakkında özellikle kimseyle konuşmadım ama bence etkisi devam ediyor. Geçirdiğim dönemdeki etkilerini hatırlıyorum ve o zamandan beri antrenmanlarım farklı oldu. Aldığınız yorgunluk seviyeleri farklıdır ve bu sizi gerçekten zorlar."

"Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışmaya devam edeceğim. Belki hidrasyon olmuştur, bilmiyorum ancak kesinlikle daha önce bunu yaşamamıştım. Silverstone'da da benzer bir şey yaşadım ancak bu kadar kötü değildi." dedi.

Yarışı kazanan Alpine F1 pilotu Esteban Ocon, pistin yapısının kendilerini çok zorladığını ve Hamilton'ın yaşadıklarının bundan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Ocon, "Gerçekten zorlu bir yarıştı. Genel olarak bu pist, sıcaklık, nem ve virajlar birleştiğinde zorlanıyorsunuz."

"Burada nefes alacak yer yok, bu yüzden en sonuna kadar araç içerisinde savaşıyorsunuz. Ben de tamamen bitmiş hissettim. Bu bence Lewis'in bir sorun yaşayıp yaşamamasıyla alakalı değil. Ben de bu gece iyi bir uyku geçireceğimi düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş

Önceki haber

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

17 s
2
Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

5 s
3
Formula 1

Wolff, Mercedes'in Hamilton'ı ikinci start öncesinde pite almama kararını savundu

3 s
4
Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

6 s
5
Formula 1

Macaristan GP: Pilot performans puanları

1 s
Son Haberler
Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor
F1

Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor

4dk
Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş
F1

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş

44dk
Macaristan GP: Pilot performans puanları
F1

Macaristan GP: Pilot performans puanları

1 s
Bottas son yarışlarda neden startlarda yavaş kaldığını merak ediyor
F1

Bottas son yarışlarda neden startlarda yavaş kaldığını merak ediyor

2 s
Alonso: "Belki de yarışı kazanabilecek tempoya sahiptik"
F1

Alonso: "Belki de yarışı kazanabilecek tempoya sahiptik"

2 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada Macaristan GP
Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor! Macaristan GP
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Canlı izle: Drift Masters Avrupa Şampiyonası - Letonya
Formula Drift

Canlı izle: Drift Masters Avrupa Şampiyonası - Letonya

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada
Formula 1 Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Wolff, Mercedes'in Hamilton'ı ikinci start öncesinde pite almama kararını savundu
Formula 1 Formula 1

Wolff, Mercedes'in Hamilton'ı ikinci start öncesinde pite almama kararını savundu

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Macaristan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Pilot performans puanları

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş
Formula 1 Formula 1

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş

Alonso: "Belki de yarışı kazanabilecek tempoya sahiptik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Belki de yarışı kazanabilecek tempoya sahiptik"

Son Haberler

Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş
Formula 1 Formula 1

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş

Macaristan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Pilot performans puanları

Bottas son yarışlarda neden startlarda yavaş kaldığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Bottas son yarışlarda neden startlarda yavaş kaldığını merak ediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.