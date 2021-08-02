Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor

Şampiyon pilot, podyum için gösterdiği yoğun mücadelenin ardından yarış sonunda aşırı yorgun hissettiğini ve başının döndüğünü belirtti.

Podyumda pek rahat hissetmeyen Hamilton, yarış sonrası yapması gereken şeyleri geciktirdi ve Mercedes takım doktoruna muayene oldu. Bir süre dinlendikten sonra daha iyi hisseden Hamilton, bu sayede basın toplantılarına katıldı.

Hamilton, yaşadığı yorgunluğun covidle alakalı olabileceğini söyledi.

Hamilton, "Yarıştan sonra çok yorgun düştüm. Podyumda yaşadığım en tuhaf deneyimlerden birisiydi."

"Başım dönüyordu ve podyumdayken bir ara her şey bulanıklaştı. Sene boyunca sağlık konusunda savaştım. Geçen sene sonunda yaşananların ardından sağlıklı kalmaya çalıştım. Ve hâlâ mücadele devam ediyor..." dedi.

Hamilton, Macaristan'da hissettiği normalden fazla yorgunluğun ilk kez olmadığını, koronavirüs geçiren insanların aylar sonra dahi yorgunluk hissetmesi nedeniyle bunun virüsten kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Hamilton, "Bu konu hakkında özellikle kimseyle konuşmadım ama bence etkisi devam ediyor. Geçirdiğim dönemdeki etkilerini hatırlıyorum ve o zamandan beri antrenmanlarım farklı oldu. Aldığınız yorgunluk seviyeleri farklıdır ve bu sizi gerçekten zorlar."

"Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışmaya devam edeceğim. Belki hidrasyon olmuştur, bilmiyorum ancak kesinlikle daha önce bunu yaşamamıştım. Silverstone'da da benzer bir şey yaşadım ancak bu kadar kötü değildi." dedi.

Yarışı kazanan Alpine F1 pilotu Esteban Ocon, pistin yapısının kendilerini çok zorladığını ve Hamilton'ın yaşadıklarının bundan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Ocon, "Gerçekten zorlu bir yarıştı. Genel olarak bu pist, sıcaklık, nem ve virajlar birleştiğinde zorlanıyorsunuz."

"Burada nefes alacak yer yok, bu yüzden en sonuna kadar araç içerisinde savaşıyorsunuz. Ben de tamamen bitmiş hissettim. Bu bence Lewis'in bir sorun yaşayıp yaşamamasıyla alakalı değil. Ben de bu gece iyi bir uyku geçireceğimi düşünüyorum." dedi.