Hamilton: "COVID-19 beni çok etkiledi"

Mercedes pilotu COVID-19 sebebiyle Sakhir GP’sini kaçırdıktan sonra Abu Dhabi’deki sezon finaliyle F1 heyecanına geri döndü fakat hastalıktan tam olarak toparlanamadığını da kabul etti.

Yas Marina pistindeki yarışta Max Verstappen ve Valtteri Bottas’ın arkasında 3. sırayı aldıktan sonra Hamilton, iyi hissetmediğini ve formunun çok zarar gördüğünü ifade etti.

Hamilton: “Benim için çok zor bir yarıştı. Tüm sene fiziksel açıdan iyiydim ama bugün kesinlikle değildim. O yüzden bittiği için mutluyum.”

Koronavirüsün yarışını etkilediğini hissedip hissetmediği sorulduğunda Hamilton: “Fiziksel açıdan çok fazla. Daha önce hiç bu kadar bitik hissettiğimi hatırlamıyorum.”

“Vücudum çok iyi hissetmiyor ama işin olumlu tarafına bakacak olursam, tamamlayabildim. Geçen hafta burada olabileceğimi hiç düşünmemiştim.”

“O yüzden sağlığım ve hayatta olduğum için gerçekten çok minnettarım ve önümüzdeki süreçte bunu atlatabilmeyi dört gözle bekliyorum. Sonrasında antrenmanlara geri dönüp vücudumu olması gerektiğini bildiğim yere geri getirebilirim.”

Hamilton ve Bottas Abu Dhabi GP’si boyunca Verstappen’le iyi bir mücadele etmekten uzaktılar ve Red Bull’un hızı, Mercedes ikilisinin tahmin ettiğinden çok daha yüksekti.

Bottas, “Red Bull’un bugün çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Şaşırtıcı biçimde hızlı. Yarış hızımızın az çok aynı olacağını düşündük ama evet, yarışı ve farkı gerçekten gerektiğinde kontrol edebildiler. Elimden gelen her şeyi deniyordum ama onlara yetişemedim.” dedi.

Hamilton ekledi: “Bence Red Bull’lar bu hafta sonu erişimimizden çok uzaktaydılar. Basitçe onların sahip olduğu hıza yetişemedik.”

Son etaplarda Red Bull’dan Alex Albon da Hamilton’u yakalamak üzereydi ve Mercedes sürücüsü Taylandlı pilotu tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Hamilton, “Alex’i hemen yanımızda görmek çok güzeldi. 2 takımlık bir savaş içerisindeydik ve bence sporun da buna ihtiyacı var.” dedi.