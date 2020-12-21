Hamilton, COVID-19 yüzünden dört kilo vermiş

Bahreyn Grand Prix'sinde bu yılki 11. galibiyetini elde eden Lewis Hamilton, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Sakhir Grand Prix'sini kaçırmıştı.

Hamilton, 10 gün boyunca karantinada kaldı ve Toto Wolff'un deyimiyle "kendisini pek iyi hissetmiyordu". İngiliz pilot, bu süreci hayatının en kötü deneyimlerinden birisi olarak yorumlamıştı.

Buna rağmen COVID-19'a yakalandıktan iki hafta sonra Abu Dhabi GP'de dönen İngiliz pilot, sezonun son yarışını üçüncü sırada tamamladı.

İngiliz pilot, kendisini %100 hissetmediğini söylemişti ve bugün Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

Hamilton, bu mesajda COVID-19 nedeniyle dört kilo verdiğini ve kaslarının bir kısmını kaybettiğini söyledi.

7 kez dünya şampiyonu, "Son iki ayda 6 kilo verdim ve bunun 4'ünü COVID yüzünden kaybettim. Oldukça fazla kas kütlesi kaybettim. Şu anda güç olarak çok düşük bir noktadan başlayacağım, hiç eğlenceli değil, ancak gücümü geri kazanmaya ve yeniden %100 olmaya kararlıyım. Acı yoksa kazanç da yok!" yazdı