Hamilton, Coronavirüs salgınına rağmen "sorumsuzca" davrananları eleştirdi

Mercedes yarışçısı Lewis Hamilton, Coronavirüs salgınına dikkat etmeyen ve aktivitelerini sınırlamayanların “sorumsuz ve bencil” insanları eleştirdi.

Hamilton, "Dünyada meydana gelen ölüm sayına duyduğumda üzüldüm. Çoğumuzun bunun neden ve nasıl gerçekleştiği konusunda sınırlı bilgisi olduğunu biliyorum."

"Kendimiz enfekte olmamak ve başkalarını enfekte etmemek için, kendi kendimizi izole etmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

"Bazı insanlar şimdi şahsen sorumsuz ve bencilce olduğunu düşündüğüm kulüplere, barlara, halka açık etkinliklere gidiyorlar." dedi.

Sağlık personeli ve hayatlarını riske atan diğer "kahramanlar" için dua ettiğini de söyledi.

"Her gün ailemin güvenliği için dua ediyorum, ama aynı zamanda diğer insanlar için süpermarketler ve dağıtım hizmetlerinde çalışanlar, diğer insanlar için sağlıklarını riske atan doktorlar ve hemşireler için de dua ediyorum. Şimdi onlar gerçek kahramanlar. Lütfen güvende kalın."