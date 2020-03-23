Hamilton, Coronavirüs salgınına rağmen "sorumsuzca" davrananları eleştirdi
Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, COVID-19'un yayılımını azaltmak adına tavsiyelere uymayan ve tamamen sorumsuzca davranan insanları eleştirdi.
Mercedes yarışçısı Lewis Hamilton, Coronavirüs salgınına dikkat etmeyen ve aktivitelerini sınırlamayanların “sorumsuz ve bencil” insanları eleştirdi.
Hamilton, "Dünyada meydana gelen ölüm sayına duyduğumda üzüldüm. Çoğumuzun bunun neden ve nasıl gerçekleştiği konusunda sınırlı bilgisi olduğunu biliyorum."
"Kendimiz enfekte olmamak ve başkalarını enfekte etmemek için, kendi kendimizi izole etmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
"Bazı insanlar şimdi şahsen sorumsuz ve bencilce olduğunu düşündüğüm kulüplere, barlara, halka açık etkinliklere gidiyorlar." dedi.
Sağlık personeli ve hayatlarını riske atan diğer "kahramanlar" için dua ettiğini de söyledi.
"Her gün ailemin güvenliği için dua ediyorum, ama aynı zamanda diğer insanlar için süpermarketler ve dağıtım hizmetlerinde çalışanlar, diğer insanlar için sağlıklarını riske atan doktorlar ve hemşireler için de dua ediyorum. Şimdi onlar gerçek kahramanlar. Lütfen güvende kalın."
"Zamanınızı kendinizi ve yeteneklerinizi değerlendirmek, gelecekte nasıl daha fazlasını başarabileceğinizi düşünmek için kullanmaya çalışın."
"Umarım bu durum insanların sağlığın paha biçilmez olduğunu anlamalarına yardımcı olur."
Önceki haber
Mateschitz, Red Bull Ring'deki hiçbir çalışanı işten çıkarmayacak
Sonraki haber
Resmi: 2020 Azerbaycan GP ertelendi
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al
|Editör
|Adam Cooper
Hamilton, Coronavirüs salgınına rağmen "sorumsuzca" davrananları eleştirdi
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
05:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
09:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
06:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
09:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 3 May
Paz 3 May
|
09:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
4 Haz - 7 HazBiletler
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler