Hamilton, coronavirüs iddialarını yalanladı

Hamilton, birkaç hafta önce Londra'da oyuncu Idris Elba ve Kanada Başbaşkanı'nın eşi Sophie Grégoire Trudeau ile bir yardım organizasyonunda bir araya gelmiş ve kameralara poz vermişlerdi.

O etkinlikten sonra Trudeau'nun Kanada'ya virüse yakalanmış bir şekilde döndüğü ortaya çıktı.

Elba da şüpheler üzerine test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Bu konuyla alakalı olarak Elba, "Karşılaştığım kişi o zaman pozitifmiş ve ben o kişiyle iletişim kurdum."

"Geçen hafta cuma günü, bağlantı kurduğum birisinin sonucunun pozitif olduğu söylendi."

"Film çekimine hazırlanıyorduk ve bir anda benim gibi herkesin tanıdığı bir ismin sonuçlarının pozitif olduğunu öğrendik."

"İşim nedeniyle hemen test yaptırdım. Test yaptırmak zorundaydım çünkü virüsten etkilendiysem çok fazla kişi buna maruz kalacaktı. Birlikte çalıştığım insanlar virüse maruz kalacaktı."

"Herhangi bir işaret yoktu ancak neyse ki test yaptırma kararını verdiğim için çok mutluyum çünkü o günden beri kimseyle temas kurmuyorum." dedi.

O gece Elba'nın Hamilton'a sarıldığı fotoğraflar olduğu için, Formula 1 yıldızının da coronavirüs kapmış olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hamilton, "Herkese selam. Umarım herkes pozitif bir ruh haline sahip ve sağlıklıdır. Bir süredir, daha önce bir etkinlikte bulunduğum iki kişinin coronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle sağlığım hakkında söylentiler var."

"Her şeyin yolunda olduğunu, sağlıklı hissettiğimi ve günde iki defa spor yaptığımı söylemek istiyorum. Hiçbir işaret yok ve Idris ve Sophie ile temas kuralı 17 gün oldu. Idris ile iletişime geçtim ve onun iyi olduğunu duyduğum için mutluyum."

"Doktorlarımla görüşüyorum ve teste girip girmemem gerektiğini birden çok kez sorguladım ancak gerçek şu ki, testler kısıtlı sayıda ve onlara, özellikle benim hiç bir işaretini görmediğim dönemde, benden daha çok ihtiyaç duyan insanlar var."

"Bu yüzden geçtiğimiz haftadan bu yana, özellikle iptal edilen cuma antrenmanlarından beri kendimi herkesten izole ettim ve insanlardan uzak durdum."

"Herkesin yapabileceği en iyi şey, pozitif hissetmek ve diğer insanlarla arana mesafe koymak. Bunun yanında 20 sn boyunca elinizi sabunla yıkamanız gerekiyor. Tüm mesajlarınız için teşekkürler. Size buradan olumlu hislerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Güvende kalın." şeklinde iddiaları cevaplamış oldu.

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