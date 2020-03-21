Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
250 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, coronavirüs iddialarını yalanladı

paylaşım
yorumlar
Hamilton, coronavirüs iddialarını yalanladı
Ekleyen:
, Şef Editör
21 Mar 2020 11:00

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, tüm dünyada etkisini gösteren coronavirüs salgınına yakalandığı iddialarını yalanladı.

Hamilton, birkaç hafta önce Londra'da oyuncu Idris Elba ve Kanada Başbaşkanı'nın eşi Sophie Grégoire Trudeau ile bir yardım organizasyonunda bir araya gelmiş ve kameralara poz vermişlerdi.

O etkinlikten sonra Trudeau'nun Kanada'ya virüse yakalanmış bir şekilde döndüğü ortaya çıktı. 

Elba da şüpheler üzerine test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Bu konuyla alakalı olarak Elba, "Karşılaştığım kişi o zaman pozitifmiş ve ben o kişiyle iletişim kurdum."

"Geçen hafta cuma günü, bağlantı kurduğum birisinin sonucunun pozitif olduğu söylendi."

"Film çekimine hazırlanıyorduk ve bir anda benim gibi herkesin tanıdığı bir ismin sonuçlarının pozitif olduğunu öğrendik."

"İşim nedeniyle hemen test yaptırdım. Test yaptırmak zorundaydım çünkü virüsten etkilendiysem çok fazla kişi buna maruz kalacaktı. Birlikte çalıştığım insanlar virüse maruz kalacaktı."

"Herhangi bir işaret yoktu ancak neyse ki test yaptırma kararını verdiğim için çok mutluyum çünkü o günden beri kimseyle temas kurmuyorum." dedi.

 

O gece Elba'nın Hamilton'a sarıldığı fotoğraflar olduğu için, Formula 1 yıldızının da coronavirüs kapmış olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hamilton, "Herkese selam. Umarım herkes pozitif bir ruh haline sahip ve sağlıklıdır. Bir süredir, daha önce bir etkinlikte bulunduğum iki kişinin coronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle sağlığım hakkında söylentiler var."

"Her şeyin yolunda olduğunu, sağlıklı hissettiğimi ve günde iki defa spor yaptığımı söylemek istiyorum. Hiçbir işaret yok ve Idris ve Sophie ile temas kuralı 17 gün oldu. Idris ile iletişime geçtim ve onun iyi olduğunu duyduğum için mutluyum."

"Doktorlarımla görüşüyorum ve teste girip girmemem gerektiğini birden çok kez sorguladım ancak gerçek şu ki, testler kısıtlı sayıda ve onlara, özellikle benim hiç bir işaretini görmediğim dönemde, benden daha çok ihtiyaç duyan insanlar var."

"Bu yüzden geçtiğimiz haftadan bu yana, özellikle iptal edilen cuma antrenmanlarından beri kendimi herkesten izole ettim ve insanlardan uzak durdum."

"Herkesin yapabileceği en iyi şey, pozitif hissetmek ve diğer insanlarla arana mesafe koymak. Bunun yanında 20 sn boyunca elinizi sabunla yıkamanız gerekiyor. Tüm mesajlarınız için teşekkürler. Size buradan olumlu hislerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Güvende kalın." şeklinde iddiaları cevaplamış oldu.

Alakalı video

Sonraki haber
Verstappen, Zandvoort'un tarihi köklerini korumasından memnun

Önceki haber

Verstappen, Zandvoort'un tarihi köklerini korumasından memnun
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
40 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, bugün 2016 Brezilya GP'yi tekrar yayınlayacak

1s
2
Formula 1

"Oyunu bilmeyen" Verstappen, F1'in sanal yarışına katılmayacak

2s
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Aerodinami

4
Formula 1

Vettel ve Leclerc, Bahreyn sanal F1 yarışına katılmayacak!

5
Formula 1

Berger: "Senna'nın Imola kazası olmasa, Schumacher'in bugünkü rekorları olmazdı"

3s

Son Videolar

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1
2s

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri 01:32
Formula 1

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

Hamilton, coronavirüs iddialarını yalanladı
F1

Hamilton, coronavirüs iddialarını yalanladı

Verstappen, Zandvoort'un tarihi köklerini korumasından memnun
F1

Verstappen, Zandvoort'un tarihi köklerini korumasından memnun

Formula 1, bugün 2016 Brezilya GP'yi tekrar yayınlayacak
F1

Formula 1, bugün 2016 Brezilya GP'yi tekrar yayınlayacak

Formula 1'i tanıyalım: Aerodinami
F1

Formula 1'i tanıyalım: Aerodinami

"Oyunu bilmeyen" Verstappen, F1'in sanal yarışına katılmayacak
F1

"Oyunu bilmeyen" Verstappen, F1'in sanal yarışına katılmayacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.