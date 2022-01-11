Hamilton, Colorado'da tatil yapıyor

Lewis Hamilton'ın 2022 ve sonrası için Mercedes'le kontratı bulunmasına rağmen son dönemde emekli olabileceği yönünde yoğun iddialar var.

İngiliz pilotun Abu Dhabi'de yaşananlardan memnun olmadığı biliniyor ve o günden bu yana sosyal medyadan tamamen uzaklaşmış durumda.

Dün Sky Sports'un Hamilton'ın geleceğinin belirsiz olduğu yönündeki haber de emeklilik tartışmalarını körüklemiş oldu.

Fakat The Times'ın haberine göre Hamilton, şu anda Colorado'da bulunan dağ evinde tatil yapıyor ve kendisini formda tutmaya çalışıyor. Hamilton genellikle her kış döneminde buradaki evine gitmeyi tercih ediyor.

Habere göre Hamilton, bu yıl da benzer bir yol seçti ve kendisini mümkün olduğunca formda tutmak için dağ evinde vakit ve kış sporları yapıyor geçiriyor.

The Times, Mercedes'teki kaynaklarına atıfta bulunarak Hamilton'ın yeni sezonda gridde olma şansının giderek arttığını iddia etti.

İddiaya göre Mercedes, Hamilton'ın 23 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek sezon öncesi testlerinde yer alacağını düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images