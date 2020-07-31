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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Hamilton: "Çok zorlu bir gün geçirdik"

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Hamilton: "Çok zorlu bir gün geçirdik"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
31 Tem 2020 17:51

Lewis Hamilton, Silverstone'da yapılan Britanya Grand Prix'si antrenman seanslarındaki rüzgarlı havanın "zorlu bir gün" geçirmelerine sebep olduğunu söyledi.

Macaristan'da aldığı güçlü galibiyet ile beraber sürücüler şampiyonasında liderliğe yükselen Hamilton, bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak yarışta, evindeki Grand Prix'yi yedinci defa kazanabilir.

Ancak Hamilton ikinci antrenman seansını, pek çok sürücünün düşük yakıt miktarıyla tur atmasıyla beraber, ancak beşinci sırada tamamlayabildi.

Açılış seansında ise Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'in hemen arkasında yer alsa da günün sonunda Mercedes W11 aracına tamamıyla alışmakta sıkıntı çektiğini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse gayet zor bir gündü." diyen Hamilton ekledi: "Burası hep rüzgarlı, ki bu da pist ile ilgili iyi bir şey, her zaman farklı yönlerde rüzgara sahipsiniz. Ancak bu durum, bugünü araçla ilgili karmaşık yaptı."

"Denge benim istediğim gibi değil, bu yüzden bu akşam bunun üzerinde çalışacağız ve bunu çözüp çözemeyeceğimizi göreceğiz."

"Çok büyük bir sorun değil, ancak çok zor bir sürüş günü geçirdik."

Hamilton, ikinci antrenman seansında yumuşak hamur ile attığı ikinci turu yarıda bıraktı ve seansı, birinci sıradaki Racing Point pilotu Lance Stroll'ün 0.3 saniye gerisinde tamamladı. 

Hamilton açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Piste geri çıktık ve lastikler, ilki kadar iyi değillerdi."

"Bunun üzerine çalışacağız. Çok iyi mühendislere sahibiz. Bu takımla ilgili güzel olan şey bu, akşam boyunca pek çok detayı incelemeye devam edeceğiz ve iyi değişiklikler yapmaya çalışacağız."

"Bize yakın olan rakipler görmek güzel. Umarım yarın da bize bu kadar yakın olurlar."

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise ikinci antrenman seansını üçüncü sırada tamamladı ve iki antrenman seansı arasında gösterdiği gelişimden memnun olduğunu belirtti.

"Özellikle ilk seans, denge açısından biraz daha karmaşıktı." diyen Bottas ekledi: "Tabii ki de yapacağımız işler hâlâ var, ancak ikinci antrenman seansı çok da kötü değildi."

"Farklar gayet küçük ve normal olarak biz de sıralamalara kadar iyi adımlar atabiliriz, bu yüzden çok da endişeli değiliz çünkü genel hissiyat gayet iyi."

"Racing Point ve Red Bull da gayet güçlü görünüyorlar. Ancak yarın, azalan pist sıcaklığı ile beraber tamamıyla farklı koşullara sahip olacağız ve rüzgarın yönü de oldukça değişecek."

"Normalde bu etkenler, bu pistte büyük bir etkiye sahipler."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Luke Smith

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