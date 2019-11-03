Hamilton: "Bir sporcu olarak kendimi çok yeni hissediyorum"

Çok iyi bir sezon geçiren Hamilton, sezonun bitmesine 2 yarış kala Amerika'da 6. kez Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

Yarışı 2. olarak podyumda tamamlayan Hamilton, yarıştan sonraki ilk açıklamasında, "Dürüst olmam gerekirse çok yorgun hissediyorum. Bugün çok zor bir yarış geçirdik. Dün bizim için gerçekten zordu. Valtteri harika bir iş çıkardı, bu yüzden ona tebrikler. Bugün ben durumu düzeltip takıma 1-2 sonucunu kazandırmak istedim. Tek pit stopla yarışı tamamlayabileceğimizi düşünmüyordum ancak elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Çok duygusal hissediyorum. Tüm takımım burada ve fabrikadaki herkes bizi izledi. Annem ve babam, üvey annem ve üvey babam, George dayım ve Trinidad'dan halam burada. Bu harika insanlarla burada bir arada olmak büyük bir onur." dedi.

Yarışa 5. sıradan başlamasının ardından iyi bir kalkış yapan Hamilton, yarışı şu şekilde yorumladı: "6-7 yaşlarındayken babam bana asla pes etmemem gerektiğini söylerdi. Bu bizim aile sloganımız."

"Elimden geldiği kadar zorladım. Kazanabileceğim konusunda umutluydum ancak ne yazık ki bunu başaracak lastiğim kalmadı."

Röportajı yapan Martin Brundle'ın "daha ne kadar yükselebilirsin?" sorusu üzerine Hamilton, "Şampiyonluk açısından bilmiyorum ancak bir sporcu olarak kendimi daha yeni hissediyorum. Bu yüzden şu anda bir sonraki yarışa katılmaya hazırım. Sıradaki yarışlarda pes etmeyeceğiz ve zorlamaya devam edeceğiz."

"Tüm dünyadaki LH ekibine (taraftarlarına), bu hafta sonu buraya gelen ve bu etkinliği değerli kılan herkese ve Britanya bayraklarıyla gönülden beni destekleyen tüm Britanyalılara büyük teşekkür ediyorum." dedi.