Hamilton: "Çok kötü bir gündü"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya'daki ilk günün kendileri adına kötü geçtiğini kabul etti.
Lewis Hamilton, Japonya'daki ilk günde genel olarak temiz turlar çıkarmakta zorlandı ve sık sık denge sorunlarından şikayet etti.
Henüz doğru ayarları bulamayan İngiliz pilot, kendisi için kötü bir gün olduğunu kabul etti.
Hamilton şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse bizim için hem zor hem de kötü bir gündü. Bugün çok fazla zorlandık. Araçta kendime yeterince güvenemedim ve bu da sorunların artmasına yol açtı."
"İlk seansta iki saniye, ikinci seansta bir saniyeden fazla geride kaldık."
"Denge iyi bir noktada değil. Takım olarak neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışıyoruz fakat henüz bir sonuç alamadık. Lastikler aşırı ısınıyordu ve bu da bizi zaman tablosunda epey geriye düşürdü."
"Son yarışta çok daha yakındık ama orada yüksek hızlı virajlar yoktu."
"Sadece bir tane yüksek hızlı viraj vardı ama buradaki kadar hızlı değildi. Aracımız yüksek hızlı virajlarda çoğu zaman biraz daha zayıf kalıyor, bu yüzden Silverstone'da çok hızlı değildik."
"Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir alan. Yani aracı biraz daha iyi bir noktaya getirmeli ve lastiklerimizi çok fazla ısıtmamalıyız. Gece boyunca bunun üzerinde çalışıp, yarın için durumu tersine çevirmeye çalışacağız"
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Bu hafta sonu kesinlikle kazanmayacağız ama sıralamada biraz daha yukarı çıkabilirsem, en azından yükselebilirim."
"Gördüğüm kadarıyla George o kadar da kötü bir tur atmadı."
Hafta sonunun kalanıyla alakalı Hamilton, "Performansı arttırmak için bu gece yapmamız gereken çok fazla iş olduğunu biliyoruz."
"Yine de bazı iyi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Bu sezon benzer Cuma günleri geçirdik ve Cumartesi günü daha güçlü şekilde geri döndük."
"Bunu tekrar yapıp yapamayacağımızı yarın göreceğiz. Sıralama turlarında daha yukarıda olabilmek için bu akşam elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.
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