Hamilton, Christina Aguilera ile şarkı yaptığını kabul etti

2018 yılında XNDA takma adı ortaya çıktığında, bu kişinin Lewis Hamilton olduğu iddia edilmiş ancak İngiliz pilot bu iddialara yanıt vermemişti.

Ancak Hamilton, bir albüm projesi olmadığını ancak zor zamanları atlatmak için müzikle iç içe olduğunu ve bunun sonucu ortaya çıkan birkaç şarkı olduğunu itiraf etti.

Bunlardan birisi Christina Aguilera ile yaptığı Pipe şarkısı.

Lewis Hamilton, müzik platformunda kullanmak üzere şairlerin mahlas kullanması gibi kendisine 'XNDA' ismini seçmiş.

Diğer şarkıların hangileri olduğu ise şu an için bilinmiyor.