Hamilton: "Chelsea kazanma alışkanlığına sahip"

Haberi dinle

Perşembe günü çıkan haberlere göre yedi kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ve yakın arkadaşı, tenis yıldızı Serena Williams, Liverpool FC ve British Airways başkanı Martin Broughton liderliğindeki konsorsiyuma kişi başı 10 milyon sterlinlik yatırım yapmayı planlıyorlar.

Bu sabah basın toplantısında konuşan Hamilton, haberlerin doğruluğunu teyit etti. Mercedes pilotu, kazanması durumunda gözeteceği vizyonu açıklayan Broughton'un kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı.

Hamilton, Broughton'un değerlerinin kendi değerleriyle uyuştuğunu, Williams ile bu konuda "birkaç kez" konuştuklarını ve "gruba katılmaktan heyecan duyduğunu" söyledi.

Hamilton, "Bu tamamen toplulukla ilgili. Bir futbol takımını gerçekten futbol takımı yapan şey, kulübün içindeki ve çevresindeki insanlardır."

"Chelsea, daha çeşitli ve ilerici olma konusundaki çalışmalarda oldukça öncü oldu. Dolayısıyla, kendimizi önceki sahiplerle ilişkilendirmiyoruz."

"Amacımız, halihazırda yaptıkları bazı çalışmalara devam etmek, daha fazla etki yaratmak ve toplulukla aramızdaki etkileşimi arttırmak."

Hamilton daha önce rakip Londra kulübü Arsenal'i desteklediğini söylemişti, ancak bu desteğin sebebinin kız kardeşinin "Arsenal'i desteklemesi gerektiğini söyleyerek" ona vurması olduğunu belirtti.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG arrival at Imola Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton sözlerine genel bir spor hayranı olduğunu ve bu nedenle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu için bir teklifi destekleme fırsatının "böyle harika bir şeyin parçası olmak için en büyük fırsatlardan biri" olduğunu belirterek devam etti.

Chelsea Aralık ayında Haziran 2021'de sona eren mali yıl için 145,6 milyon sterlin kaybettiğini açıkladıktan sonra Hamilton, kayıpları durdurmak için bir iş planının hazır olduğundan emin olduğunu söyledi.

Hamilton, "Doğal olarak, para kaybetmek asla bir yatırım fikri olamaz."

"Yaptığımız tartışmalar sayesinde, ekip bunu ileriye dönük şekilde yönetmeyi ve iyileştirmeyi, ayrıca kayıpların azaldığından emin olarak kulübü kâr amaçlı bir organizasyona dönüştürmeyi planlıyor."

"Bu çok sıkı çalışma gerektirecek. O kadar çok hareketli parça var ki... Tüm bunlara yönelik bir stratejiye sahip değilim."

"Henüz ihaleyi kazanmadık, ancak ekibimiz, Chelsea taraftarları ve benim gibi sonradan gelenlerden oluşan bir konsorsiyum."

"Kaybetme zihniyetine sahip bir parçası olan kimse yok. Chelsea'nin zaten kazanma alışkanlığına sahip olduğunu düşünüyorum."

"Ama nasıl ilerlediğimiz konusunda daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hamilton, konsorsiyumun ihaleyi kazanması durumunda, F1'e devam ettiği için ortaklarına kıyasla daha az aktif olabileceğini, ancak kulübün yerel alandaki çalışmalarını geliştirmeye odaklanacağını söyledi.

"Daha çeşitli ve daha kapsayıcı olmak için yapılacak çok iş var."

"Burası tüm harika hayranları bir araya getirmek ve eğitmek için harika bir platform."

"Takım içinde, ayrımcılığa gerçekten karşı duran ve adım atabilmek için organizasyonla çok yakın çalışan bazı inanılmaz yetenekler var."

"Bunun Chelsea taraftarları için gerçekten önemli olduğunu biliyorum; topluluk da buna büyük yatırım yapıyor."