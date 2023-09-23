Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz"
Mercedes Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, FIA'nın engelleme gibi konularda kararlara yardımcı olmak için yapay zeka kullanmasını önerdi.
Hamilton bu açıklamaları, geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP'sinde hakemlerin Max Verstappen'e Q2'de Yuki Tsunoda'yı engellediği için kınama cezası verirken yanlış yaptıklarını kabul etmelerinin ardından yaptı.
Verstappen ayrıca, arkasında araç kuyruğu varken boşluğunu yaratmak için beklerken pit çıkışında durduğu için de kınama cezası aldı.
Genellikle, engelleme otomatik olarak üç sıra cezayı tetikler, bu nedenle Verstappen'in yalnızca kınama cezası alması rakip takımların ve pilotların kafasını karıştırdı.
Birçok takım kararları anlamak için komiserlerle konuştu ve Singapur'da da görev yapan komiser Matteo Perini, Cuma günü Japonya'da yapılan takım menajerleri toplantısında Tsunoda olayı için verilen kınama cezasının grid cezası olması gerektiğini kabul etti.
Perini, Red Bull'un Verstappen'e telsiz mesajı göndermemesinin hafifletici sebep olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Hamilton yapılan hatadan etkilenmediğini açıkça belirtti.
Motorsport.com tarafından kendisine konunun artık açıklığa kavuşmuş olmasından memnun olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Pek sayılmaz."
"Bu kural yıllardır aynı. Bence bu tür şeyler için yapay zekayı incelemeye başlamalıyız, böylece daha iyi kararlar alabiliriz."
"Yapay zekanın daha iyi bir iş çıkarıp çıkarmayacağını görmek isterim." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, attending the FIA press conference
Photo by: Motorsport Images
Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell, ilk kınama kararının kafasını karıştırdığını itiraf etti.
GPDA direktörü, "Geçen hafta Max'in bu kınama cezalarından kurtulduğunu görmek kesinlikle biraz garipti."
"Açıkçası biz her zaman tutarlılık arıyoruz. Bunun en iyi zamanlarda bile kolay olmadığının farkındayız ama geçen hafta biraz zor bir durumdu. Bu yüzden ceza almaması garipti." dedi.
Ferrari'den Carlos Sainz, FIA'nın ders aldığını umduğunu söyledi.
İspanyol pilot, "Bu yıl diğer tüm pilotlar ceza alırken, sezonu domine eden ve hemen hemen her yarışı kazanan pilotun cezadan kurtulması üzücü."
"Bu sezon hemen hemen herkes ceza aldı ve bu yüzden durum biraz garip. Umarım bundan ders alırlar." dedi.
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