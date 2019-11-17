Resmi: Hamilton ceza aldı, Sainz ve McLaren podyuma çıktı!
Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinde Alexander Albon'a çarpmasının ardından ceza aldı.
Lewis Hamilton, güvenlik aracının ardından yeni lastiklere geçmişti ve yarış yeniden başladığında Pierre Gasly'i geçerek üçüncülüğe yükseldi.
Alex Albon'a atak denemesi yapan İngiliz pilot, Red Bull sürücüsüne arkadan çarptı ve spin atmasına neden oldu.
Bunun üzerinde Hamilton inceleme altına alındı ve FIA, çarpışmaya sebebiyet verdiği için İngiliz sürücüye 5 saniye zaman cezası verdi.
Hamilton ceza sonrası yedinci sıraya kadar gerilerken, Carlos Sainz Jr böylelikle 20. sıradan başladığı yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı.
Bu, İspanyol sürücünün Formula 1'deki ilk podyumu olurken, McLaren 2014'ten sonra ilk kez podyuma çıkmış oldu.
Hamilton ayrıca iki de ceza puanı aldı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Resmi: Hamilton ceza aldı, Sainz ve McLaren podyuma çıktı!
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