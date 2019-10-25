Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, çevreyi korumak için neler yaptığını açıkladı

paylaşım
yorumlar
Hamilton, çevreyi korumak için neler yaptığını açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
25 Eki 2019 11:31

Son dönemde çevreci açıklamalarıyla öne çıkan Lewis Hamilton, kendisinin bu konuda neler yaptığını açıkladı.

Beş kez dünya şampiyonu olan Hamilton, geçtiğimiz günlerde çevreyi korumakla alakalı Instagram hesabında bazı paylaşımlarda bulunmuş ve kaynakların gittikçe tükendiğinden, bunun için önlem alınması gerektiğinden bahsetmişti.

Hamilton'ın 13 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım, mücadele ettiği sporun yaydığı karbondioksit oranı ve modaya verdiği önem nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştiriler almasına neden olmuştu.

Hamilton, yaptığı paylaşımla kendisi gibi takipçilerini de bu yolda teşvik ettiği için memnun olduğunu ve bunun kendisini motive ettiğini söyledi.

Hamilton, kendisinin bu konuda dikkat ettiğini ve sene sonuna kadar kendisiyle alakalı her şeyde mümkün olduğu kadar karbon oranını azaltmaya çalışacağını söyledi.

Hamilton, "Ofisimde ve evimde, kimsenin plastik şeyler almasına izin vermiyorum. Deodoranttan diş fırçasına kadar her şeyin geri dönüşümlü olmasını istiyorum." dedi.

Geçtiğimiz aylarda özel jetini satan ve artık normal uçaklarla seyahat eden Hamilton, bu değişikliğin çok büyük olduğunu söyledi.

Hamilton, kişisel amaçlar doğrultusunda artık daha az uçmaya çalıştığını ve İngiltere'de daha fazla zaman geçirdiğini, otomobil kullanımıyla alakalı da yeni bir felsefeye sahip olduğunu belirtti.

Hamilton, garajındaki araçlardan bazılarını satsa da hepsini satmak istemiyor. Bunun için Hamilton, kullanmak için Mercedes'in ilk elektrikli aracı EQC'den aldı.

Mercedes-Maybach'i için konuşan Hamilton, "Onu değiştirmeyi planlıyorum. Maybach'i seviyorum ancak artık o savaştığım şeyle uyumlu değil. Bu yüzden değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Hamilton, kendi hayatında yaptığı değişikliklerle içerisinde yer aldığı sektörlerin değişmesine katkı sağlamak istiyor.

Şampiyon pilot, Mercedes'in padoktaki misafirhanesinde artık geri dönüşümlü su kullandığını söyledi ancak Alman üreticiyi yol otomobillerinde gerçek deri yerine suni deri ya da süet kullanma konusunda sıkıştırdığını belirtti.

Hamilton, kendisine ait Tommy Hilfiger koleksiyonundaki ürünlerin % 70'inde sürdürülebilir materyaller, yani geri dönüştürülmüş kumaşlar ya da suni malzemeler kullanıldığını açığa çıkardı.

Hamilton, "Hedefimiz bu oranın % 100'e çıkması. Şu anda daha farklı neler yapabilirim bilmiyorum."

"Yarışları hâlâ seviyorum ve bu alanda devam etmek istiyorum. Sporumuzu düşündüğümüzde, geçmişe kıyasla 1/3 oranında yakıt kullanıyoruz."

"Formula 1'in daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum. Tüm sektörler, Formula 1'i daha fazlasını yapması konusunda zorlamalı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 speaks to the media

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 speaks to the media

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Sonraki haber
Hamilton'ın yarış mühendisi, Meksika ve Amerika GP'lerini kaçıracak

Önceki haber

Hamilton'ın yarış mühendisi, Meksika ve Amerika GP'lerini kaçıracak

Sonraki haber

Kubica, Williams'la gerginlik haberlerini yalanladı

Kubica, Williams'la gerginlik haberlerini yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

5
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.