Hamilton, çevreyi korumak için neler yaptığını açıkladı

Beş kez dünya şampiyonu olan Hamilton, geçtiğimiz günlerde çevreyi korumakla alakalı Instagram hesabında bazı paylaşımlarda bulunmuş ve kaynakların gittikçe tükendiğinden, bunun için önlem alınması gerektiğinden bahsetmişti.

Hamilton'ın 13 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım, mücadele ettiği sporun yaydığı karbondioksit oranı ve modaya verdiği önem nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştiriler almasına neden olmuştu.

Hamilton, yaptığı paylaşımla kendisi gibi takipçilerini de bu yolda teşvik ettiği için memnun olduğunu ve bunun kendisini motive ettiğini söyledi.

Hamilton, kendisinin bu konuda dikkat ettiğini ve sene sonuna kadar kendisiyle alakalı her şeyde mümkün olduğu kadar karbon oranını azaltmaya çalışacağını söyledi.

Hamilton, "Ofisimde ve evimde, kimsenin plastik şeyler almasına izin vermiyorum. Deodoranttan diş fırçasına kadar her şeyin geri dönüşümlü olmasını istiyorum." dedi.

Geçtiğimiz aylarda özel jetini satan ve artık normal uçaklarla seyahat eden Hamilton, bu değişikliğin çok büyük olduğunu söyledi.

Hamilton, kişisel amaçlar doğrultusunda artık daha az uçmaya çalıştığını ve İngiltere'de daha fazla zaman geçirdiğini, otomobil kullanımıyla alakalı da yeni bir felsefeye sahip olduğunu belirtti.

Hamilton, garajındaki araçlardan bazılarını satsa da hepsini satmak istemiyor. Bunun için Hamilton, kullanmak için Mercedes'in ilk elektrikli aracı EQC'den aldı.

Mercedes-Maybach'i için konuşan Hamilton, "Onu değiştirmeyi planlıyorum. Maybach'i seviyorum ancak artık o savaştığım şeyle uyumlu değil. Bu yüzden değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Hamilton, kendi hayatında yaptığı değişikliklerle içerisinde yer aldığı sektörlerin değişmesine katkı sağlamak istiyor.

Şampiyon pilot, Mercedes'in padoktaki misafirhanesinde artık geri dönüşümlü su kullandığını söyledi ancak Alman üreticiyi yol otomobillerinde gerçek deri yerine suni deri ya da süet kullanma konusunda sıkıştırdığını belirtti.

Hamilton, kendisine ait Tommy Hilfiger koleksiyonundaki ürünlerin % 70'inde sürdürülebilir materyaller, yani geri dönüştürülmüş kumaşlar ya da suni malzemeler kullanıldığını açığa çıkardı.

Hamilton, "Hedefimiz bu oranın % 100'e çıkması. Şu anda daha farklı neler yapabilirim bilmiyorum."

"Yarışları hâlâ seviyorum ve bu alanda devam etmek istiyorum. Sporumuzu düşündüğümüzde, geçmişe kıyasla 1/3 oranında yakıt kullanıyoruz."

"Formula 1'in daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum. Tüm sektörler, Formula 1'i daha fazlasını yapması konusunda zorlamalı." dedi.