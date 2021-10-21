Hamilton, çevreci hareketlerinden dolayı Vettel ile gurur duyuyor

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Vettel'in son yıllarda çevre sorunlarına olan ilgisinin arttığını fark ettiğini ve gerçekten de Vettel'in çevreye yardımcı olmak için bir dizi farklı projeyle ilgilendiğini söylemişti.

İlk karantinada Vettel, biyo-çiftçilik üzerine bir staj tamamlamıştı. 2021 projeleri arasında ise Avusturya'da bir arı oteli inşası ve Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone'da çöp toplama organizasyonu yer aldı.

Vettel, Formula 1'e ve serinin ziyaret ettiği ülkelere karşı inançlarını savunma konusunda da çekingen davranmadı.

Aktivist olmasıyla da tanınan Hamilton, tüm bunları olumlu karşıladı. Toplam 11 şampiyonluğa sahip iki sürücü de bulundukları platformu, seçtikleri amaçlarda bir fark yaratmak için kullanmaya çalışıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin, ruimt plastic afval op na afloop van de Britse Grand Prix Fotoğraf: Aston Martin Racing

Hamilton, "Kendi doğrularını yaptığı için Sebastian ile büyük gurur duyuyorum."

"Tutkulu olduğu alanları keşfetti ve bunun hakkında konuşmaktan çekinmiyor."

"Yaşlı nesille birlikte, bu yaşa geldiğimizde daha fazla empati sahibi oluyoruz. Bir ailesi var, çocuklarının ve gezegenin geleceğini düşünüyor."

"Tabii ki de çocukları ve onu destekleyen tüm çocuklar için bir ışık olmaya çalışıyor. Sık sık konuşuyoruz ve bu konuları konuşuyoruz.” dedi.

Hamilton, ileride bir projede çalışma ihtimalleri hakkında ise, böyle bir plan olmadığını ancak yarış hafta sonlarında spesifik konular hakkında konuştuklarını söyledi.

Hamilton, "Gelecekte herhangi bir şey yapma planımız yok, ancak belirli bir konu varsa, hafta sonu bunu tartışır ve birbirimizi destekleriz." dedi.