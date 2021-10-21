Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor Sonraki / Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"
Formula 1 Haberler

Hamilton, çevreci hareketlerinden dolayı Vettel ile gurur duyuyor

Ekleyen:

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in pozitif değişim için giderek daha aktif bir ses haline geldiğini görmekten “gurur duyuyor”.

Hamilton, çevreci hareketlerinden dolayı Vettel ile gurur duyuyor

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Vettel'in son yıllarda çevre sorunlarına olan ilgisinin arttığını fark ettiğini ve gerçekten de Vettel'in çevreye yardımcı olmak için bir dizi farklı projeyle ilgilendiğini söylemişti.

İlk karantinada Vettel, biyo-çiftçilik üzerine bir staj tamamlamıştı. 2021 projeleri arasında ise Avusturya'da bir arı oteli inşası ve Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone'da çöp toplama organizasyonu yer aldı.

Vettel, Formula 1'e ve serinin ziyaret ettiği ülkelere karşı inançlarını savunma konusunda da çekingen davranmadı.

Aktivist olmasıyla da tanınan Hamilton, tüm bunları olumlu karşıladı. Toplam 11 şampiyonluğa sahip iki sürücü de bulundukları platformu, seçtikleri amaçlarda bir fark yaratmak için kullanmaya çalışıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin, ruimt plastic afval op na afloop van de Britse Grand Prix

Sebastian Vettel, Aston Martin, ruimt plastic afval op na afloop van de Britse Grand Prix

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Hamilton, "Kendi doğrularını yaptığı için Sebastian ile büyük gurur duyuyorum."

"Tutkulu olduğu alanları keşfetti ve bunun hakkında konuşmaktan çekinmiyor."

"Yaşlı nesille birlikte, bu yaşa geldiğimizde daha fazla empati sahibi oluyoruz. Bir ailesi var, çocuklarının ve gezegenin geleceğini düşünüyor."

"Tabii ki de çocukları ve onu destekleyen tüm çocuklar için bir ışık olmaya çalışıyor. Sık sık konuşuyoruz ve bu konuları konuşuyoruz.” dedi.

Hamilton, ileride bir projede çalışma ihtimalleri hakkında ise, böyle bir plan olmadığını ancak yarış hafta sonlarında spesifik konular hakkında konuştuklarını söyledi.

Hamilton, "Gelecekte herhangi bir şey yapma planımız yok, ancak belirli bir konu varsa, hafta sonu bunu tartışır ve birbirimizi destekleriz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor

Önceki haber

Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor

Sonraki haber

Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"

Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Mazepin, bir gün Mick'e, Michael'in sırlarını soracak
Formula 1

Mazepin, bir gün Mick'e, Michael'in sırlarını soracak

AlphaTauri pilotları, Amerika GP için heyecanlı Birleşik Devletler GP
Formula 1

AlphaTauri pilotları, Amerika GP için heyecanlı

Raikkonen, F1'deki adrenalinin yerini doldurmaya çalışmayacak
Formula 1

Raikkonen, F1'deki adrenalinin yerini doldurmaya çalışmayacak

Çok Okunanlar Bugün

Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"

F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü
eSpor eSpor

F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü

Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor

Sainz'ın Ferrari deneyimleri: pijamalarla imzalanan kontrat, gergin taraftarlar ve kendisinin atılımı
Formula 1 Formula 1

Sainz'ın Ferrari deneyimleri: pijamalarla imzalanan kontrat, gergin taraftarlar ve kendisinin atılımı

Mazepin, bir gün Mick'e, Michael'in sırlarını soracak
Formula 1 Formula 1

Mazepin, bir gün Mick'e, Michael'in sırlarını soracak

Ralf: "Şampiyonluk için paramı Hamilton'a yatırırım"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Şampiyonluk için paramı Hamilton'a yatırırım"

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak
GENEL GENEL

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak

Verstappen: "Kariyerim boyunca şampiyon olamasam bile üzülmeyeceğim"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Kariyerim boyunca şampiyon olamasam bile üzülmeyeceğim"

Son Haberler

Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"

Hamilton, çevreci hareketlerinden dolayı Vettel ile gurur duyuyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, çevreci hareketlerinden dolayı Vettel ile gurur duyuyor

Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor

Aşı olmayan sürücüler, Avustralya Grand Prix'sine katılamayacak
Formula 1 Formula 1

Aşı olmayan sürücüler, Avustralya Grand Prix'sine katılamayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.