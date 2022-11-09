Hamilton, “çekiç zamanı” mesajının perde arkasını açıkladı
Lewis Hamilton, Mercedes Formula 1 mühendisi Pete Bonnington ile başarılı ortaklıklarının bir parçası olan “çekiç zamanı [hammer time]” telsiz mesajının nasıl ortaya çıktığını açıkladı.
Hamilton, 2013 yılında Mercedes'e katıldığından beri Bono olarak bilinen Bonnington ile birlikte çalışıyor. Brlikte geçirdikleri zamanda dikkat çeken noktalardan biri, Bonnington'un Hamilton'a takım telsizinden “çekiç zamanı” komutunu vermesiydi.
"Çekiç zamanı", MC Hammer'ın 1990 yılında çıkan “U Can't Touch This” şarkısında tekrar eden sözlerden birine ve Hamilton'un F1 deki kısıltması olan "Ham"e bir referans görevi görüyor.
Bonnington, Birleşik Devletler Grand Prix'sinde Max Verstappen ile galibiyet için savaşması adına Hamilton'a bu mesajı söyledi ve Britanyalı pilot, Meksika'da verdiği bir demeçte bunu ["Çekiç zamanı" mesajını] en son duyduğundan bu yana “en az bir yıl geçmiş gibi hissettiğini” belirtti.
Autosport tarafından “çekiç zamanı”nın nasıl ortaya çıktığı sorulduğunda Hamilton, sınırları zorlaması gerektiği yerine onu teşvik edecek bir şey söylenmesini istediği için bu mesajı bulduğunu ifade etti.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Erik Junius
Hamilton, ”Sanırım 'çekiç zamanı'nı ben buldum. Bir noktada 'şimdi zorlama zamanı' gibi bir şey dedi ve hayal kırıklığına uğradım çünkü 'dostum, zaten zorluyorum!’ diye düşündüm."
"Fakat [Bono'ya] eğer bu anın her şeyimi ortaya koymam gereken an olduğunu vurgulamak istiyorsan, bana sadece 'çekiç zamanı' de diye söyledim. Bu bizim gelişimimizin bir parçasıydı."
"Bono'ya inanılmaz derecede minnet duyuyorum, onunla harika bir yolculuk geçirdim. Sanırım şimdiye kadarki en uzun süreli sürücü-mühendis ortaklıklarından birine sahibiz. Elde ettiğim başarıların olmazsa olmaz bir parçasıydı.” yorumlarında bulundu.
Hamilton ve Bonnington, istatiksel olarak Formula 1 tarihindeki en başarılı sürücü-mühendis ortaklığı olarak kayıtlara geçtiler. Birlikte, Hamilton'ın yedi dünya şampiyonluğundan altısını ve 103 grand prix zaferinden 82'sini elde ettiler.
Hamilton, kendisinin ve Bonnington'ın “iyi günde, kötü günde; pist üzerinde ve pist dışında birbirlerini desteklediklerini” söyledi ve yarış mühendisi hakkında “benim için bir abi gibi" dedi.
Hamilton, ”[Bono], muhtemelen bana, iyi ve kötü günlerimde, gerçekten katlanabilen birkaç kişiden biri."
"Yarış boyunca sakinliğini koruyabilen ve bir yarışta bana hem rehberlik edip hem yardım edebilen biri, bunu çok insanın yapabileceğini sanmıyorum.” diye ekledi.
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