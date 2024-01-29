Hamilton: "Çaylak yılıma kıyasla çok daha mutlu bir insanım"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton 2007 yılında fazla duygusal davrandığını fakat artık ne istediğini bildiği için "mutlu bir insan" olduğunu söylüyor.
Bu yıl Formula 1'deki 18. sezonuna başlayacak olan Lewis Hamilton'a çaylak yılıyla şimdiki arasındaki en büyük farkın ne olduğu soruldu.
Bildiğiniz gibi Hamilton McLaren ile ilk yılında, Fernando Alonso'ya karşı mücadele etmek zorunda kalmış ve şampiyonayı ikinci bitirmişti.
Formule1 dergisine konuşan Hamilton şöyle dedi: "Aradaki fark nedir? En az 16 yıl var!"
"2007'de sadece 22 yaşındaydım, duygusal bir çocuktum. O zamanlar dünya hakkında pek bir şey bilmiyordum ve fazla seyahat etmemiştim."
"Tabii ki zamanla kim olduğunuzu ve kim olmak istediğinizi keşfediyorsunuz."
"Bugün hayattan ne istediğimi biliyorum ve o zaman olduğumdan çok daha mutlu bir insanım."
Hamilton ayrıca bunca yıldan sonra Formula 1'i hâlâ seviyor olmasına da şaşırdığını belirtti.
"Formula 1'de bu kadar zaman geçirdikten sonra bu spora hâlâ aynı sevgiyi duyacağımı hiç düşünmemiştim."
"Bu bir aşk-nefret ilişkisi; bazen daha çok seviyorsunuz, bazen daha az seviyorsunuz."
"Sanırım bundan sıkılacağım bir zaman gelecek, ama bugün bu spora olan sevgim hâlâ çok yüksek."
Hamilton yeni kontratı gereği -en az- 2025 sonuna kadar Mercedes F1 için yarışmaya devam edecek.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on stage
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