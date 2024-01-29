Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hamilton: "Çaylak yılıma kıyasla çok daha mutlu bir insanım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 2007 yılında fazla duygusal davrandığını fakat artık ne istediğini bildiği için "mutlu bir insan" olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Bu yıl Formula 1'deki 18. sezonuna başlayacak olan Lewis Hamilton'a çaylak yılıyla şimdiki arasındaki en büyük farkın ne olduğu soruldu.

Bildiğiniz gibi Hamilton McLaren ile ilk yılında, Fernando Alonso'ya karşı mücadele etmek zorunda kalmış ve şampiyonayı ikinci bitirmişti.

Formule1 dergisine konuşan Hamilton şöyle dedi: "Aradaki fark nedir? En az 16 yıl var!"

"2007'de sadece 22 yaşındaydım, duygusal bir çocuktum. O zamanlar dünya hakkında pek bir şey bilmiyordum ve fazla seyahat etmemiştim."

"Tabii ki zamanla kim olduğunuzu ve kim olmak istediğinizi keşfediyorsunuz."

"Bugün hayattan ne istediğimi biliyorum ve o zaman olduğumdan çok daha mutlu bir insanım."

Hamilton ayrıca bunca yıldan sonra Formula 1'i hâlâ seviyor olmasına da şaşırdığını belirtti.

"Formula 1'de bu kadar zaman geçirdikten sonra bu spora hâlâ aynı sevgiyi duyacağımı hiç düşünmemiştim."

"Bu bir aşk-nefret ilişkisi; bazen daha çok seviyorsunuz, bazen daha az seviyorsunuz."

"Sanırım bundan sıkılacağım bir zaman gelecek, ama bugün bu spora olan sevgim hâlâ çok yüksek."

Hamilton yeni kontratı gereği -en az- 2025 sonuna kadar Mercedes F1 için yarışmaya devam edecek.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on stage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on stage

paylaşım
yorumlar
Önceki haber "Sauber, 2025'te kesinlikle Bottas ve Zhou ile yarışmayacak"
Sonraki haber Rüzgar tünelindeki "kısıtlı süre" Red Bull'u endişelendiriyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!

WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!

World Superbike

WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride! WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!

Redding, Toprak'ın sürüş stilini taklit etmek istiyor

Redding, Toprak'ın sürüş stilini taklit etmek istiyor

World Superbike

Redding, Toprak'ın sürüş stilini taklit etmek istiyor Redding, Toprak'ın sürüş stilini taklit etmek istiyor

Toprak: "Bautista testlerde blöf yapıyor"

Toprak: "Bautista testlerde blöf yapıyor"

World Superbike

Toprak: "Bautista testlerde blöf yapıyor" Toprak: "Bautista testlerde blöf yapıyor"

Son Haberler

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

F1 Formula 1

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"

Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"

F1 Formula 1

Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10" Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"

WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!

WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!

SBK World Superbike

WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride! WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!

Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor!

Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor!

F1 Formula 1

Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor! Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol