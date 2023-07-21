Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a göre bütçe sınırı cezalarının yetersizliği bir endişe kaynağı olarak karşılarında duruyor.
Üç sezondur yürürlükte olan bütçe sınırı uygulaması, yeni kurallara geçilmesinin ardından özellikle Mercedes ve Ferrari gibi takımları etkilemiş vaziyette.
Yer etkisi dönemine iyi başlangıç yapamayan bu iki takım, bütçe sınırı nedeniyle araç gelişimine istenen kaynakları aktaramıyor, dolayısıyla gelişim yarışında da geri kalıyor.
Bir çözüm bütçe sınırını aşmak, ancak FIA bu konuda caydırıcı olmak açısından ufak ihlallerden büyük ihlallere kadar geniş bir yelpazede ceza vermekte.
Geçen yıl 2021 bütçe sınırını aştığı tespit edilen Red Bull, aşım oranının aşırı yüksek olmaması nedeniyle 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezasına çarptırılmıştı.
Bu cezayı yetersiz bulanlar da yok değil, bu isimlerden biri Lewis Hamilton.
Hamilton, "Cezaların caydırıcı olmaması kesinlikle bir endişe kaynağı."
"Geçen sefer [Red Bull'a verilen ceza] yeterince büyük bir ceza değildi, bu yüzden bunu tekrar yapacak ve sadece bir tokat yiyeceklerini bilen insanlar olacaktır." dedi.
Mercedes'in son dönemde yakaladığı gelişim eğrisi hakkında da konuşan Hamilton, "Bir ileri bir geri gittiğimizi düşünmüyorum."
"Bence yavaş yavaş ileriye doğru gidiyoruz, ancak bu esnada başkaları da ileriye doğru gidiyor ve bazıları bizden daha büyük adımlar atıyor."
"Ama olumlu olan şey, ileriye doğru gidiyor olmamız. Daha büyük adımlar atmak için çalışıyoruz." dedi.
Son Haberler
Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"
Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde" Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"
Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"
Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum" Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı
2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı 2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar