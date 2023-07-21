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Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a göre bütçe sınırı cezalarının yetersizliği bir endişe kaynağı olarak karşılarında duruyor.

Altay Gök
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Üç sezondur yürürlükte olan bütçe sınırı uygulaması, yeni kurallara geçilmesinin ardından özellikle Mercedes ve Ferrari gibi takımları etkilemiş vaziyette.

Yer etkisi dönemine iyi başlangıç yapamayan bu iki takım, bütçe sınırı nedeniyle araç gelişimine istenen kaynakları aktaramıyor, dolayısıyla gelişim yarışında da geri kalıyor.

Bir çözüm bütçe sınırını aşmak, ancak FIA bu konuda caydırıcı olmak açısından ufak ihlallerden büyük ihlallere kadar geniş bir yelpazede ceza vermekte.

Geçen yıl 2021 bütçe sınırını aştığı tespit edilen Red Bull, aşım oranının aşırı yüksek olmaması nedeniyle 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezasına çarptırılmıştı.

Bu cezayı yetersiz bulanlar da yok değil, bu isimlerden biri Lewis Hamilton.

Hamilton, "Cezaların caydırıcı olmaması kesinlikle bir endişe kaynağı."

"Geçen sefer [Red Bull'a verilen ceza] yeterince büyük bir ceza değildi, bu yüzden bunu tekrar yapacak ve sadece bir tokat yiyeceklerini bilen insanlar olacaktır." dedi.

Mercedes'in son dönemde yakaladığı gelişim eğrisi hakkında da konuşan Hamilton, "Bir ileri bir geri gittiğimizi düşünmüyorum."

"Bence yavaş yavaş ileriye doğru gidiyoruz, ancak bu esnada başkaları da ileriye doğru gidiyor ve bazıları bizden daha büyük adımlar atıyor."

"Ama olumlu olan şey, ileriye doğru gidiyor olmamız. Daha büyük adımlar atmak için çalışıyoruz." dedi.

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AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

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