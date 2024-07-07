Hamilton: "Buraya bir daha dönemeyeceğimi düşündüğüm anlar oldu"

Son zaferini 2021 Suudi Arabistan GP'de alan Lewis Hamilton, Britanya GP'de kusursuz bir sürüş çıkararak galibiyete uzandı.

Yarıştan sonra göz yarışlarını tutamayan Hamilton duygularını şu sözlerle açıkladı: "Ağlamadan duramıyorum! 2021'den beri her gün kalkıp savaşmaya, antrenman yapmaya, aklımı işime vermeye ve bu muhteşem ekiple elimden geldiğince sıkı şekilde çalışmaya çalışıyorum"

"Bu benim takımımla Britanya Grand Prix'sindeki son yarışım, bu yüzden bunu onlar için kazanmayı çok istedim çünkü onları seviyorum."

"Onlara bunca yıldır gösterdikleri sıkı çalışma için çok minnettarım. Bu ekibin her bir üyesine, Mercedes'teki herkese, tüm partnerlerimize ve tüm bu inanılmaz taraftarlara sonsuza dek minnettarım."

"Turları geçerken taraftarları sürekli görebiliyordum. Bu yarışı kazanmak kadar güzel bir duygu yok."

"Kolay bir dönem olmadı ama bence önemli olan bu süreçte ayağa kalmanız ve dibe vurduğunuzu hissettiğinizde bile çabalamaya devam etmeniz."

"2021 ile bugün arasında kesinlikle yeterince iyi olmadığımı ya da bugün olduğum yere döneceğimi hissetmediğim günler oldu."

"Fakat önemli olan, etrafımda beni desteklemeye devam eden harika insanların olmasıydı."