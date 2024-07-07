Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Buraya bir daha dönemeyeceğimi düşündüğüm anlar oldu"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, elde ettiği Britanya GP zaferi sonrası çok mutlu.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son zaferini 2021 Suudi Arabistan GP'de alan Lewis Hamilton, Britanya GP'de kusursuz bir sürüş çıkararak galibiyete uzandı.

Yarıştan sonra göz yarışlarını tutamayan Hamilton duygularını şu sözlerle açıkladı: "Ağlamadan duramıyorum! 2021'den beri her gün kalkıp savaşmaya, antrenman yapmaya, aklımı işime vermeye ve bu muhteşem ekiple elimden geldiğince sıkı şekilde çalışmaya çalışıyorum"

"Bu benim takımımla Britanya Grand Prix'sindeki son yarışım, bu yüzden bunu onlar için kazanmayı çok istedim çünkü onları seviyorum."

"Onlara bunca yıldır gösterdikleri sıkı çalışma için çok minnettarım. Bu ekibin her bir üyesine, Mercedes'teki herkese, tüm partnerlerimize ve tüm bu inanılmaz taraftarlara sonsuza dek minnettarım."

"Turları geçerken taraftarları sürekli görebiliyordum. Bu yarışı kazanmak kadar güzel bir duygu yok."

"Kolay bir dönem olmadı ama bence önemli olan bu süreçte ayağa kalmanız ve dibe vurduğunuzu hissettiğinizde bile çabalamaya devam etmeniz."

"2021 ile bugün arasında kesinlikle yeterince iyi olmadığımı ya da bugün olduğum yere döneceğimi hissetmediğim günler oldu."

"Fakat önemli olan, etrafımda beni desteklemeye devam eden harika insanların olmasıydı."

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Kuru zeminde duble yapabilecek bir aracımız vardı"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Formula 1
Britanya GP
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Son Haberler

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

F1 Formula 1
Britanya GP
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

F1 Formula 1
Britanya GP
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye