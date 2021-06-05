Hamilton: "Burada olmayı beklemiyordum"

Bütün hafta sonu boyunca yol tutuşu problemleri yaşayan Mercedes ve Hamilton, 3. antrenman turlarından itibaren kendini bulmaya başladı ve sıralama turlarını Max Verstappen'in önünde 2. sırada tamamladı.

Performanslarındaki bu değişim hakkında konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Tamam. Bence bunu kesinlikle beklemiyorduk. Bu, bizim için harika bir sonuç çünkü bütün hafta sonu boyunca çok sıkıntı yaşadık.''

''Ancak sakinliğimizi koruduk ve arka planda zorlu tartışmaları yapmaya devam ettik. Birbirimize meydan okuduk. 'Hayır' kelimesini cevap olarak kabul etmedik ve iki gün boyunca çok fazla şey değiştirdik. Bence seanslar arası gece boyunca yapılan çalışmalar mükemmeldi. Pozitif olmaya devam ettikleri için herkes ile gurur duyuyorum. Buradakilere çok yakın olabilmek bizim için iyi bir sonuç."

Bakü'de bu hafta sonu zemin sıcaklığı oldukça yüksekti. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen bu seansta hava ve zemin daha soğuktu. Hamilton'a bunun onlara yardımcı olup olmadığı soruldu.

İngiliz pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bunun bize yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Lastikleri çalıştırmak ve bu araç için optimum bir sıcaklık aralığı bulmak zor. Bu aracın nerede olduğunu anlamak uzun süredir karşımıza çıkan en büyük zorluk olabilir. Aracımız, bütün hafta sonu boyunca mutlu değildi ve bir nevi felaket yaşandı."

"Yani burada olabilmek ve Valtteri'nin ilk 10'a girebilmesi büyük bir gelişim. Bu, takım çalışmamasın bir sonucu."

2. antrenman seansındaki uzun sürüşlerde Mercedes tek tur temposuna kıyasla çok daha güçlüydü. Hamilton, bunun böyle kalmasını ve yarın rakipleriyle mücadele edebilmeyi umuyor.

Konu hakkında konuşan Hamilton, "Yarış tempomuz, tek tur tempomuzdan çok daha iyiydi. Tek tur temposunda liderden çok uzaktık ama yarış temposunda çok daha yakındık. Neden olduğunu bilmiyoruz ama umuyorum ki yarın da aynı durumda oluruz ve mücadele edebiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images