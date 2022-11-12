Hamilton: "Burada kazanmak harika olur"

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Brezilya GP hafta sonunda Hamilton, cuma günkü sıralama turlarında yağış sebebiyle umduğunu bulamadı ve seansı sekizinci sırada noktaladı.

Sprint yarışında iyi bir start alan Mercedes pilotu, yumuşak lastik seçimiyle de avantaj sağladı ve sıra kazanarak yarışı takım arkadaşı George Russell ve Carlos Sainz'ın ardında üçüncü sırada bitirdi.

Hamilton, “Burada olduğum için çok mutluyum, dün biraz zorlanmıştık ama bizim için gerçekten harika bir hafta sonu oluyor.”

”Burada gerçekten müthiş bir seyirci kitlesi var.”

“Sprint'te sekizinci sıradan yavaş yavaş tırmanmaya çalıştım.”

”George'u ve fabrikadaki herkesi tebrik ederim, herkes çok çalışıyor ve harika bir sonuç elde ettik.” dedi.

Sprint'i üçüncü sırada noktalamasına rağmen Hamilton, Sainz'ın güç ünitesi değişikliğiyle aldığı ceza sebebiyle yarışa ikinci sıradan başlayacak. Bu da, Mercedes pilotlarının ilk çizgide olduğu anlamına geliyor.

Hamilton, “Yarın, ilk çizgiden başlamak bizim için harika olacak.”

”Yarışta elimizden geleni yapacağız, takım olarak çalışmalı ve arkamızdakilerin bizi geçmesine izin vermemeliyiz.”

”Burada kazanmak gerçekten muhteşem olur.” dedi.