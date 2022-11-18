Hamilton: "Burada bu kadar iyi olmayı beklemiyorduk"
Abu Dabi GP ilk ve ikinci antrenmanlar sonrasında Lewis Hamilton, bu pistte bu kadar iyi performans göstermeyi beklemediklerini söyledi.
İlk antrenmanda ilk 2 sırayı elde eden Mercedes pilotları, ikinci antrenmanda 2. ve 4. sırayı aldılar. Hamilton, araçtan genel olarak memnun olduğunu belirtti. Ancak ikinci antrenmanda yapılan ayar değişiklikleri sebebiyle kendini pek rahat hissetmediğini açıkladı.
Hamilton, "İlk antrenman çok iyiydi, ancak ikinci antrenmanda biraz denge sorunu yaşadık, araç çok arkadan kaydı."
"İlk antrenman sonrası araçta bazı ayar değişiklikleri yapmıştık, belli ki doğru ayarları yapamadık."
"İlk antrenmanda, bir yavaş turla lastikler hazır hale geliyordu ama ikinci antrenmanda iki yavaş tur atmamız gerekti."
"Bu biraz, lastiklerin hazır olduğunu umarak bir zar atmak gibi. Bazen oluyor, bazense olmuyor ve son sektörde sıkıntı yaşıyorsunuz."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Araç üzerinde çalışacağız, ama mücadeleci olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
Son iki yarıştaki temposunu Abu Dabi'ye de taşıyıp taşıyamayacağı sorulduğunda yedi kez Dünya Şampiyonu, "Tempom bana göre pek iyi değildi ama diğerlerine kıyasla nasıl olduğunu bilmiyorum, incelememiz gerek."
"Yine de oldukça iyi bir durumdayız ve açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Red Bull da beklendiği gibi çok hızlı görünüyor. Yine de çalışacağız ve umarım iyi bir mücadele verebiliriz." dedi.
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