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Hamilton: "Burada bu kadar hızlı olmayı beklemiyorduk"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Katar yarışına ilk iki çizgiden başlamalarından çok memnun.

Kemal Şengül
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Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

İngiliz pilot, sıralama turlarını beşinci sırada tamamlasa da, McLaren pilotlarının aldığı cezayla üçüncülüğe çıktı.

George Russell'ın da ikinci olduğu göz önüne alındığında Mercedes, pazar günkü yarışa çok iyi sıralardan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından Hamilton, sonuca şaşırıp şaşırmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle şaşırdım."

"Bu her zaman kafa karıştırıcı oluyor çünkü ilk antrenmanda neredeyse Q1'de eleniyordum."

"Bu da o an için inanılmaz sinir bozucuydu. Fakat sonra Q2'ye girdik ve birdenbire en öndeydik."

"Yani bu çok, çok garip. Fakat burada olmamız tüm ekip için harika. George bugün harika bir iş çıkardı. Bu kadar yakın olmamız harika."

"Benim için nispeten ortalama bir seans oldu. Özellikle Q1 ve Q3 epey ortalamaydı."

"Eğer her şeyi bir araya getirebilseydim, iyi bir tur atabilirdim. Bunu çok erken yani Q2'de yaptım. Keşke Q3'te yapabilseydim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, garajdan çıkıyor

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, garajdan çıkıyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pazar günü nerede mücadele etmeyi beklediği sorusuna Hamilton "Etrafımdaki herkesle savaşacağız." dedi.

Temposu göz önüne alındığında Verstappen'le mücadele etmesinin zor olabileceğinin söylenmesi üzerine Hamilton, "Kesinlikle sağımdaki (Max) adamla mücadele ediyorum."

"Onunla mücadele etmek için her şeyimi vereceğim. Belki George'un dediği şekilde, diğer yarışların çoğunda olduğu gibi ortadan kaybolur ama belki de savaşırız!" dedi.

Perez'in 13. başladığı göz önüne alındığında, pazar günkü yarışa şampiyona ikinciliğini düşünerek girip girmediği sorusuna Hamilton, "Hayır, ben yarışı kazanmaya çalışıyorum. Kime karşı mücadele ettiğim önemli değil." diye yanıt verdi.

Hamilton ayrıca Red Bull ile aradaki farkın kışın kapanıp kapanamayacağı sorusuna ise, "Çocuklara %100 güveniyorum, fabrikadaki ekip bunun üzerinde çalışıyor."

"Nerede  olduklarını ya da nereye doğru ilerlediklerini bilmiyoruz. Bence işimize odaklanmalıyız; odağımız bu farkı kapatmaya odaklanmak olmamalı. Sadece işimizi yapmalıyız."

"Neyse o olacak. İlk yarışa geldiğimizde umarım bu fark kapanmış olur." cevabını verdi.

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Russell: "Yarışta McLaren'a daha yakın olacağız fakat bizim mücadelemiz Ferrari ile"

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