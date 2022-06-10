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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Hamilton: "Bugünü en kötü etkileyen şey dalgalanmaydı"

Hamilton, zirvedeki Ferrari dahil olmak üzere tüm takımları etkileyen şiddetli dalgalanma sorununun, günün "en zor şeyi" olduğunu söyledi.

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Hamilton: "Bugünü en kötü etkileyen şey dalgalanmaydı"
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Azerbaycan GP öncesi cuma günkü antrenmanlarda takımların dalgalanma yaşadığı görüldü.

Mercedes pilotları da bu sorun yüzünden güçlü bir gün geçirmedi. George Russell, ikinci antrenman seansında yedinci olurken, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, takım arkadaşının 0.3 saniye ardında 12. oldu.

Hamilton, "Bugün en zor şey dalgalanmaydı. Düzlüğün sonunda yüksek hızlara ulaşıyoruz ve yere değiyoruz."

"İkinci seansta aracımda bir şey denedik, harika hissettirmedi ama en azından denemiş olduk ve üzerinden geçeceğimiz kullanışlı veriler elde ettik. Muhtemelen yarın orijinal ayarlara geri döneceğiz."

"Bize, ön taraf ile 1.3 veya 1.6 saniye farka mâl olan tek bir alan söyleyemem. Çoğunlukla düzlükten kaynaklanıyor gibi görünüyor ama başımızı önümüze eğip çözüm bulmalıyız." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise dalgalanma problemi üzerinde F1 ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Russell, sekiz yarışın ardından takımların yaşadığı dalgalanma seviyesinin, sporun uzun vadede çözüm araması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Russell, "Araçlar yere çok yakın çalışıyor ve yüksek hızlı virajlarda yere değiyor. Bu herkes için geçerli ve sürmesi gerçekten rahat değil."

"Bu nesil araçları gelecekte ne bekliyor bilmiyorum ama dört yıl boyunca bu şekilde sürdüğümüzü öngöremiyorum. Yani hepimiz için bir görüşme yapılması gerekecek çünkü aynı durumdayız." dedi.

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