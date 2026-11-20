Formula 1 Las Vegas GP

Hamilton: "Bugünden çıkarabileceğimiz bazı olumlu noktalar var"

Lewis Hamilton, yağışlı hava koşullarında geçen antrenman gününün ardından bazı faydalı veriler elde ettiklerini belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 15:20

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Las Vegas'taki ilk antrenmanda yağmurun seans boyunca etkili olması sebebiyle pilotların piste çıkamamasının ardından Lewis Hamilton, cuma gününün ikinci seansında altıncı sırayı elde etti.

Hamilton, ilk antrenman seansını kaçırmalarının ardından ikinci antrenman seansında piste çıkabilmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca lastikler konusunda faydalı veriler elde ettiklerini de belirtti.

Günün ardından konuşan Hamilton, "Bugünden çıkarabileceğimiz birkaç olumlu sonuç var."

"İlk antrenman seansını kaçırmamız, mevcut koşullar göz önüne alındığında bize çok fazla kaybettirmedi. Neyse ki ikinci antrenman seansında piste çıkabildik."

"Pist kururken yağmur lastiklerinden geçiş lastiklerine geçtiğimiz süreçte bazı faydalı bulgular elde ettik."

"Cumartesi günü havanın kuru olması bekleniyor. Dolayısıyla bizi farklı bir mücadele bekliyor."

"Aracı mümkün olan en iyi noktaya getirebilmek için son antrenman seansında ve sıralama turları öncesinde hızlı tepki vermemiz gerekecek." dedi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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