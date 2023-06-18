Hamilton: "Bugün yağmur istemiyordum"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pazar günü yağmur yağmamasından memnun.
Pazar günü hava önceki günlere oranla daha iyi durumda ve yarış içerisinde herhangi bir yağmur beklentisi bulunmuyor.
Yarıştan önce konuşan Lewis Hamilton, "Bugün hava sadece benim için değil, taraftarlar için de güzel ve umarım onlara ilginç bir yarış izletebiliriz."
"Kesinlikle yağmur yağmasını istemiyorum, kimsenin bunu istediğini sanmıyorum. İkinci çizgiden başlıyorum ve bu harika."
"Max benden çok uzakta değil ve umarım bugün onu zorlayabiliriz." dedi.
George Russell ise podyum için mücadele etmeye çalışacağını söyledi.
Russell, "İkinci sıradan başlıyorum ama size taktiğimizi söylemeyeceğim, bu sır!"
"Önemli olan öne geçmek. Bizi heyecan verici bir yarış bekliyor, karşımıza pek çok fırsat çıkacağına eminim. Umarım Fernando Alonso ile rekabet edebiliriz."
"Lewis ile birlikte onu podyum dışında bırakmaya çalışacağız."
"Bugün asıl rakibimiz Alonso çünkü Max'i yakalamak pek mümkün görünmüyor. Ayrıca Ferrari'nin önünde kalabileceğimizi düşünüyorum, bu yüzden Lewis ile ilk üçte yer almak için mücadele etme şansımız olacağına eminim." dedi.
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