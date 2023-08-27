Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

Lewis Hamilton, sıralama turlarında umduğunu bulamamasının ardından yarışa ilk onun dışında başladı ve pisti yağmur vurduğunda son sıraya kadar geriledi.

Yine de harika bir yükseliş çıkarıp, damalı bayrağı altıncı sırada görmeyi başardı.

Hamilton, gün boyunca pek çok zorluk yaşasa da, kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu söylüyor.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum."

"Aslına bakarsak bugünün nasıl geçeceğini gerçekten bilmiyordum. Dün gece burada oturup 'nerede yanlış yaptık ve nasıl bu konuma geldik' diye kafa yordum ve bu sabah nasıl ilerleyebileceğimi anlamaya çalışıyordum."

"Bugün yarışın başında orta hamuru tercih eden tek kişi bendim. Daha sonra yağmur başladığında, takım olarak yanlış karar verdik."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nihayetinde bu takımın kararıydı ve hepimiz bunun bedelini ödedik. Son sıraya düştüm ve o andan itibaren sadece başımı önüme eğdim ve zorladım."

"Bence bu, düştüğünüzde ya da tökezlediğinizde tekrar ayağa kalkıp denemeye devam etmenin çok iyi bir örneğiydi."

"Her pit stopun ardından geride kaldım fakat zorlamaya devam ettim."

"Gerçekten mutluydum, bu pistte mesela McLaren'ı geçtim, ki bunu yapmak o kadar kolay değil."

"Sonunda Sainz'dan da daha hızlıydım, sadece DRS gerekiyordu."

Temiz bir hafta sonunda neyi başarabileceği sorusuna Hamilton, "Bence bugün bu koşullarda, doğru kararı vermiş olsaydık ilk ikiyi zorlayabilecek hıza sahiptim."

"Dürüst olmak gerekirse Max'i zorlayabilirdik."

"Özellikle kuru zeminde hız anlamında çok da uzakta olmadığımızı düşünüyorum."

"Tabii ki onları geçebileceğimizi söylemiyorum, ama böyle olabileceğini düşünmek hoş olurdu." dedi.