Prime'a abone ol
Önceki / Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sonraki / Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Hollanda GP hafta sonunda muhtemel bir podyumu kaçırdıklarını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Logan Sargeant, Williams FW45

Lewis Hamilton, sıralama turlarında umduğunu bulamamasının ardından yarışa ilk onun dışında başladı ve pisti yağmur vurduğunda son sıraya kadar geriledi.

Yine de harika bir yükseliş çıkarıp, damalı bayrağı altıncı sırada görmeyi başardı.

Hamilton, gün boyunca pek çok zorluk yaşasa da, kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu söylüyor.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum."

"Aslına bakarsak bugünün nasıl geçeceğini gerçekten bilmiyordum. Dün gece burada oturup 'nerede yanlış yaptık ve nasıl bu konuma geldik' diye kafa yordum ve bu sabah nasıl ilerleyebileceğimi anlamaya çalışıyordum."

"Bugün yarışın başında orta hamuru tercih eden tek kişi bendim. Daha sonra yağmur başladığında, takım olarak yanlış karar verdik."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nihayetinde bu takımın kararıydı ve hepimiz bunun bedelini ödedik. Son sıraya düştüm ve o andan itibaren sadece başımı önüme eğdim ve zorladım."

"Bence bu, düştüğünüzde ya da tökezlediğinizde tekrar ayağa kalkıp denemeye devam etmenin çok iyi bir örneğiydi."

"Her pit stopun ardından geride kaldım fakat zorlamaya devam ettim."

"Gerçekten mutluydum, bu pistte mesela McLaren'ı geçtim,  ki bunu yapmak o kadar kolay değil."

"Sonunda Sainz'dan da daha hızlıydım, sadece DRS gerekiyordu."

Temiz bir hafta sonunda neyi başarabileceği sorusuna Hamilton, "Bence bugün bu koşullarda, doğru kararı vermiş olsaydık ilk ikiyi zorlayabilecek hıza sahiptim."

"Dürüst olmak gerekirse Max'i zorlayabilirdik."

"Özellikle kuru zeminde hız anlamında çok da uzakta olmadığımızı düşünüyorum."

"Tabii ki onları geçebileceğimizi söylemiyorum, ama böyle olabileceğini düşünmek hoş olurdu." dedi.

paylaşım
yorumlar

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Formula 1
Hollanda GP

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Leclerc: "Küçük bir temasın bedeli ağır oldu"

Leclerc: "Küçük bir temasın bedeli ağır oldu"

Formula 1
Hollanda GP

Leclerc: "Küçük bir temasın bedeli ağır oldu" Leclerc: "Küçük bir temasın bedeli ağır oldu"

Verstappen: "Bu atmosferde kazanmak inanılmaz!"

Verstappen: "Bu atmosferde kazanmak inanılmaz!"

Formula 1
Hollanda GP

Verstappen: "Bu atmosferde kazanmak inanılmaz!" Verstappen: "Bu atmosferde kazanmak inanılmaz!"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Formula 1
Hollanda GP

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık" Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Formula 1
Hollanda GP

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik" Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Formula 1

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Son Haberler

Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!

Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!

MGP MotoGP
Katalonya GP

Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak! Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Indy IndyCar
Gateway

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol