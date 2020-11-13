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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"

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Hamilton: "Bugün rezalet geçti"
Ekleyen:
, Editör

Türkiye GP'sinin ilk antrenmanları 15. ve dördüncü sırada tamamlayan Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirdi.

Pek çok sürücü, yarış hafta sonundan sadece birkaç gün önce yapımı tamamlanan asfaltın yol tutuşundan şikayetçiydi. İlk antrenman seansının ilk 1 saatinde pilotlar, sadece 1.38'li zamanlara ulaşabildiler ve bugünün en hızlı tur zamanı, tur rekorunun iki saniye gerisindeydi.

Özellikle F1 tarihinin en hızlı araçlarının kullanıldığı göz önüne alındığında turların, 2000'li yıllara göre çok geride olması pek çok tartışmaya yol açtı.

İlk antrenman seansında ise Hamilton, birkaç gözlem turundan sonra pite döndü ve hızlı tur zamanı atmadı. Böylece seansı 15. sırada tamamladıktan sonra, ikinci antrenmanlarda 39 turu geride bıraksa da Hamilton geçirdiği günden memnun değildi.

Hamilton'ın açıklamaları şu şekilde: "Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Bilmiyorum neden... Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi."

"Şu anda pist, yeni asfalt dökülmüş olan Portimao'dan bile daha kötü bir durumdaydı."

"Bizim açımızdan ise, lastikler iyi bir şekilde çalışmıyor ve bunu görebiliyorsunuz. Sanki bir puz pateni pistinde sürüş yaptık. Normalde bir turda İstanbul'dan aldığınız zevki şu an alamıyorsunuz ve bunun değiştiğini de düşünmüyorum."

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"Bu hissi turun tamamında yaşadım. Sanki her yerde ıslak noktalar vardı ve siz de kuru zemin lastiklerindeydiniz. Bunun nedeni de buraya getirilen lastiklerde oldukça düşük sıcaklık aralığında olmanız."

"O kadar sert lastikler ki eğer 10 veya 20 derece altında kalırsanız lastikler çalışmıyor. Eğer istenen aralığın 20 derece üzerinde olursanız bu sefer gene çalışmıyor."

"Ve nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b** gibiydi, büyük B ile."

Özellikle ikinci seansın devamında sürücülerin daha yumuşak lastiklere geçtikçe daha iyi performans yakaladıklarını, ancak bu sefer de lastik aşınmasından şikayet ettiklerini gördük. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, pistte daha yumuşak lastikler kullanıp kullanılmamasının ne gibi bir değişiklik yapacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle bu durum yardımcı olurdu."

"Sert lastikler hiçbir işe yaramıyor, orta lastik fena değil ve yumuşak lastik biraz daha iyi. Sanırım şu andaki yumuşak lastiği sert lastik olarak kullansaydık daha iyi olabilirdi. Ancak burası çok zor bir pist. Sekizinci virajda sağ lastiği öldürüyorsunuz, kim bilir. Belki de şu andakinden daha iyi olabilirdi, ancak olanlar oldu."

Lewis Hamilton buna ek olarak bugün araç ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını da söyledi: "Araçla ilgili hiçbir şey değiştirmedim çünkü lastikler çalışmazsa, o zaman denge konusunun nasıl olduğunu bilemezsiniz ve bunlar sadece lastikler."

"Ancak diğerlerinin lastikleri çalıştırdığını görüyorsunuz, bir turdan diğerine geçtiğinizde de bir anda bir saniye bulabiliyorsunuz çünkü lastik birkaç virajda çalıştı."

"Tabii ki de Red Bull'lar iyi bir iş çıkardı ve bu akşam yapmamız gereken bir takım şeyler var, neleri değiştirebileceğimizi görmemiz lazım. Taraftarların anlaması biraz zor olabilir çünkü araçta değiştiremeyeceğiniz belirli temel şeyler var. Biz elimizden gelen en iyisini yapacağız."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Efe Kahya

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