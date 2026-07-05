Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Bugün o galibiyet temposuna sahip değildim"

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Lewis Hamilton, startta aldığı cezaya rağmen podyuma çıkmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Britanya Grand Prix'sini podyumun son basamağında tamamlayan Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamalarda gerçekçi bir özeleştiri yaptı. Yarışın başında hatalı start yaptığı için 5 saniye ceza alan Britanyalı pilot, galibiyete ulaşan takım arkadaşını tebrik ederek şunları söyledi: "Öncelikle Charles'ı yürekten tebrik ederim.” 

“Silverstone yarışını kazanmak her zaman harika bir deneyimdir. Ayrıca takımımız adına da bugün burada podyumda olmak çok büyük bir sonuç, bu yüzden tüm ekibimizi kutluyorum.” 

“Dürüst olmak gerekirse bugün o galibiyet temposuna sahip değildim. Startta erken hareket edip 5 saniye cezası aldım ama zaten Charles yarış genelinde benden çok daha hızlıydı.” 

“Araç dengesiyle epey mücadele etmek zorunda kaldım ama yine de pistte elimden gelen her şeyi verdim ve burada, podyumda olduğum için çok mutluyum."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesinde Mercedes'i zorlayıp zorlayamayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan tecrübeli şampiyon, sözlerini şöyle tamamladı: "Öyle görünüyor, kesinlikle mücadelenin içindeyiz.” 

“Kimi aracında tam olarak nasıl bir sorun yaşadı tam olarak bilmiyorum ama takımca muazzam bir iş çıkarıyoruz.” 

“Saf performans anlamında rakiplerle aradaki farkı tamamen kapatmak için hâlâ yapmamız gereken işler var ancak şu sonuçlara bir bakın; takım olarak bu yıl harika sonuçlar elde ediyoruz ve bu gerçekten çok olumlu."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "Kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık"
Sonraki haber Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Leclerc: "Kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Leclerc: "Kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık"

2026 Britanya GP: Güvenlik aracıyla sonlanan yarışta Leclerc lider, Russell 2., Hamilton 3. sırada

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
2026 Britanya GP: Güvenlik aracıyla sonlanan yarışta Leclerc lider, Russell 2., Hamilton 3. sırada

Son Haberler

Rea, Suzuka 8 Saat Yarışı Top 10 Denemesi İçin: "O şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu"

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
Rea, Suzuka 8 Saat Yarışı Top 10 Denemesi İçin: "O şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu"

Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle