Hamilton: "Bugün o galibiyet temposuna sahip değildim"

Britanya Grand Prix'sini podyumun son basamağında tamamlayan Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamalarda gerçekçi bir özeleştiri yaptı. Yarışın başında hatalı start yaptığı için 5 saniye ceza alan Britanyalı pilot, galibiyete ulaşan takım arkadaşını tebrik ederek şunları söyledi: "Öncelikle Charles'ı yürekten tebrik ederim.”

“Silverstone yarışını kazanmak her zaman harika bir deneyimdir. Ayrıca takımımız adına da bugün burada podyumda olmak çok büyük bir sonuç, bu yüzden tüm ekibimizi kutluyorum.”

“Dürüst olmak gerekirse bugün o galibiyet temposuna sahip değildim. Startta erken hareket edip 5 saniye cezası aldım ama zaten Charles yarış genelinde benden çok daha hızlıydı.”

“Araç dengesiyle epey mücadele etmek zorunda kaldım ama yine de pistte elimden gelen her şeyi verdim ve burada, podyumda olduğum için çok mutluyum."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesinde Mercedes'i zorlayıp zorlayamayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan tecrübeli şampiyon, sözlerini şöyle tamamladı: "Öyle görünüyor, kesinlikle mücadelenin içindeyiz.”

“Kimi aracında tam olarak nasıl bir sorun yaşadı tam olarak bilmiyorum ama takımca muazzam bir iş çıkarıyoruz.”

“Saf performans anlamında rakiplerle aradaki farkı tamamen kapatmak için hâlâ yapmamız gereken işler var ancak şu sonuçlara bir bakın; takım olarak bu yıl harika sonuçlar elde ediyoruz ve bu gerçekten çok olumlu."