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Hamilton: "Bugün muhtemelen podyumu kaçırdık"

Lewis Hamilton, gerilerden başladıkları için muhtemel bir podyumu kaçırdıkları görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton, Cumartesi günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen 24 tur sprint yarışına 18. sıradan başladı ve 10. sırada bitirdi.

Yedi kez dünya şampiyonu, Max Verstappen ile yaşadığı olay ve turunun silinmesi nedeniyle sprint sıralama turlarının ilk bölümünde elenmişti.

Bu durum Hamilton'ın yarışını etkiledi ve iyi bir sonuç elde edebileceği yarışta puan alamadan ayrıldı.

Hamilton, eğer sprint sıralama turları sorunsuz geçseydi, "kolayca" ilk beşe girebileceğini düşünüyor.

İngiliz pilot, "Bilmiyorum. Sanırım bu sabah nispeten hızlıydım."

"Sprint yarışında kolayca ilk beşe girebilirdim ve genel tempomuzla bugün muhtemelen podyumda veya podyuma yakın bir yerde olurdum."

"Sonunda istediğimiz yerde değildik, bu yüzden yarışta sadece eğlenmeye çalıştık."

"Muhtemelen birkaç puan kaybettik ama bugün en önemli gün değil. Öğrendiğimiz çok şey var, umarım bunları yarına da taşıyabiliriz." dedi.

Hamilton için iyi haber, Pazar günkü ana yarışa beşinci sıradan başlayacak olması.

İyi bir sonuç elde etme olasılığını değerlendiren Hamilton, "Yarın hızlı olan Ferrari pilotlarının ve kendi sınıfında olan Red Bull'un hemen arkasında olacağım."

"Eğer Ferrari'lere tutunabilirsem harika olacak ama göreceğiz." dedi.

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