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Hamilton, bugün Mercedes fabrikasını ziyaret edecek

Lewis Hamilton, yeni Mercedes'i ilk kez bugün görecek gibi görünüyor.

Hamilton, bugün Mercedes fabrikasını ziyaret edecek
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl kaçan şampiyonluğun ardından uzun süre sessizliğe çekilmiş ve sosyal medya hesaplarını kullanmayı bırakmıştı.

Fakat İngiliz pilot, geçen hafta sonu sosyal medyaya geri döndü ve tatilini bitirmesinin ardından Londra'da yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Londra'da aktif şekilde antrenman yapan Hamilton, bugün Mercedes fabrikasına gidecek.

F1News'in haberine göre Hamilton, bugün Brackley'deki takım fabrikasına gelecek ve burada 2022 Mercedes aracını ilk kez görecek.

Ayrıca Hamilton'ın koltuk ayarı yaptırması ve simülasyon çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Dün, Brackley fabrikasını Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell ziyaret etmişti.

Bugün sıra Lewis'te gibi görünüyor. Takım, yeni aracını yaklaşık 10 gün sonra yani 18 Şubat'ta tanıtacak.

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