Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"

İngiliz pilot, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü Sakhir GP'yi kaçırmıştı ve Abu Dhabi'de yarışlara geri döndü.

Sıralama turlarını üçüncü bitiren Hamilton, kendisini %100 hissetmediğini söylüyordu.

Bugün, yarışa kısa bir süre kala açıklamalarda bulunan Hamilton, kendisini iyi hissettiğini ve yarışa hazır olduğunu belirtti.

35 yaşındaki 7 kez dünya şampiyonu, "Bu yıl takımımız için inanılmazdı ama artık baskı hissetmiyorum ve yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"İyi uyudum ve önceki birkaç günden çok daha iyi hissediyorum. Umarım bu, sürüşüm üzerinde olumlu bir etki yaratır."

"Fizyoterapistim Angela bir kez daha benimle beraber. Bu sezona birlikte başladık ve birlikte tamamlamak istedik. O benim ekibimin vazgeçilmezi." dedi.

Valtteri Bottas ise şunları söyledi: "Tahmin ettiğimiz gibi pole pozisyonu mücadelesi çok yoğundu. Dün tek turda yumuşak lastiklerden en iyisini alamadık. Fakat aracımız orta lastiklerde çok hızlı ve önemli olan da bu."

"Red Bull Racing ile aramızda yarış temposu anlamında küçük bir fark var. Araçları oldukça iyi ve sezon sonuna doğru ilerleme kaydettiler. Yarışta yine sıkı bir mücadele bekliyorum."